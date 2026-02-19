Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 19 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Reino Unido

"A lei deve seguir o seu curso": Rei Carlos III reage à detenção do irmão André

19 fev, 2026 - 12:15 • Diogo Camilo

Carlos III refere "muita preocupação" pela notícia da detenção do irmão mais novo e refere que não irá comentar mais o assunto.

A+ / A-

O líder da coroa britânica reagiu esta quinta-feira à detenção do ex-príncipe André por suspeita de conduta imprópria em cargo público.

Em comunicado divulgado pela BBC, Carlos III refere "muita preocupação" pela notícia da detenção do irmão mais novo e refere que não irá comentar mais o assunto.

"O que se segue é o completo e justo processo que será investigado de forma apropriada e pelas autoridades apropriadas. Têm o nosso completo e sincero apoio e cooperação. Deixem-me ser claro: a lei deve seguir o seu curso", refere Carlos III.

Na nota, o rei refere que a sua família irá "continuar o seu dever e serviço".

O ex-príncipe André foi detido esta quinta-feira detido por conduta imprópria em cargo público, num caso que deverá estar relacionado com a divulgação de documentos nos ficheiros Epstein.

A 9 de fevereiro, o Palácio de Buckingham avançou que Carlos III estaria "disponível" para ajudar na investigação policial, se assim lhe fosse solicitado, depois de emails terem revelado que André partilhou informações confidenciais do seu trabalho como enviado comercial do Reino Unido com Jeffrey Epstein.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 19 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através do 112

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através(...)

Drone mostra destruição em Arruda dos Vinhos

Drone mostra destruição em Arruda dos Vinhos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)