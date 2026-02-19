"A lei deve seguir o seu curso": Rei Carlos III reage à detenção do irmão André

O líder da coroa britânica reagiu esta quinta-feira à detenção do ex-príncipe André por suspeita de conduta imprópria em cargo público.

Em comunicado divulgado pela BBC, Carlos III refere "muita preocupação" pela notícia da detenção do irmão mais novo e refere que não irá comentar mais o assunto.

"O que se segue é o completo e justo processo que será investigado de forma apropriada e pelas autoridades apropriadas. Têm o nosso completo e sincero apoio e cooperação. Deixem-me ser claro: a lei deve seguir o seu curso", refere Carlos III.

Na nota, o rei refere que a sua família irá "continuar o seu dever e serviço".

O ex-príncipe André foi detido esta quinta-feira detido por conduta imprópria em cargo público, num caso que deverá estar relacionado com a divulgação de documentos nos ficheiros Epstein.

A 9 de fevereiro, o Palácio de Buckingham avançou que Carlos III estaria "disponível" para ajudar na investigação policial, se assim lhe fosse solicitado, depois de emails terem revelado que André partilhou informações confidenciais do seu trabalho como enviado comercial do Reino Unido com Jeffrey Epstein.