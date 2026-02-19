Ouvir
Ataque dos EUA ao Irão está iminente e pode acontecer já no sábado

19 fev, 2026 - 07:23 • Redação

Imprensa norte-americana diz que Washington está a aumentar a pressão sobre Teerão e está a pensar já nos próximos passos se o Irão não aceitar o acordo nuclear. Um ataque em solo iraniano está iminente.

Os Estados Unidos estarão prontos para atacar o Irão e a ofensiva pode acontecer já no fim de semana. A informação está a ser avançada pela imprensa norte-americana.

De acordo com a CBS e a CNN, a decisão final ainda não foi tomada, mas o ataque pode acontecer no sábado. A Casa Branca pressiona, desta forma, Teerão a aceitar um acordo com Donald Trump sobre o programa nuclear.

Até ao momento, não há qualquer anúncio oficial de Washington. Teerão já avisou que um ataque poderá levar a retaliações diretas contra bases dos Estados Unidos no Médio Oriente.

Entretanto, Moscovo avisa que qualquer norte-americano a território iraniano sofrerá as consequências. O ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Serguei Lavrov, pede, por isso, moderação. Os dois países, Rússia e Irão, estão a fazer manobras nucleares.

Entretanto, Teerão já anunciou o fecho do espaço aéreo do país.

Por cá, a Base das Lajes, na ilha Terceira, registou, nas últimas horas, um movimento anormal de aeronaves militares dosEstados Unidos.

A Lusa questionou, por escrito, a Força Aérea norte-americana na Base, para obter mais esclarecimentos, mas não obteve resposta.

