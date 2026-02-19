Base das Lajes com maior movimentação de aeronaves norte-americanas

A Base das Lajes, na ilha Terceira, registou na tarde desta quarta-feira um maior movimento de aeronaves militares dos Estados Unidos da América (EUA). No local, estavam estacionados 11 reabastecedores KC-46 Pegasus, 12 caças KC-46 Pegasus e um avião de carga militar C-17 Globemaster III. Segundo a agência de notícias Lusa, alguns caças levaram voo e voltaram a aterrar. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A Lusa questionou, por escrito, a Força Aérea norte-americana na Base das Lajes, para obter mais esclarecimentos, mas não obteve resposta. Já o Pentágono afirmou à agência de notícias que o Comando Europeu dos EUA disse que este é um trânsito regular de aeronaves e pessoal militar, mas informou que, para já, não é possível divulgar mais detalhes neste momento.

Contactados igualmente pela Lusa, o Ministério dos Negócios Estrangeiros português escusou-se a comentar e o Ministério da Defesa Nacional não respondeu. O exército norte-americano conta atualmente com 13 navios de guerra no Médio Oriente: o porta-aviões “Abraham Lincoln”, que chegou no final de janeiro, nove contratorpedeiros e três fragatas, indicou um responsável norte-americano citado pela agência de notícias France-Presse. A caminho da região está também o maior porta-aviões do mundo “Gerald Ford”, depois de Trump ter ordenado o envio para a região em meados de fevereiro. O “Gerald Ford” está acompanhado por três contratorpedeiros. É raro que dois porta-aviões norte-americanos, que transportam dezenas de aviões de combate e operam com milhares de marinheiros a bordo, estejam posicionados ao mesmo tempo no Médio Oriente.

No entanto, esta movimentação anormal de aeronaves é semelhante à que se deu em Junho do ano passado, dias antes dos ataques norte-americanos durante 12 dias às bases nucleares do Irão.