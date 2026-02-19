Base das Lajes com maior movimentação de aeronaves norte-americanas

19 fev, 2026 - 00:31 • Redação, com agências
A Base das Lajes, na ilha Terceira, registou na tarde desta quarta-feira um maior movimento de aeronaves militares dos Estados Unidos da América (EUA).
No local, estavam estacionados 11 reabastecedores KC-46 Pegasus, 12 caças KC-46 Pegasus e um avião de carga militar C-17 Globemaster III.
Segundo a agência de notícias Lusa, alguns caças levaram voo e voltaram a aterrar.
A Lusa questionou, por escrito, a Força Aérea norte-americana na Base das Lajes, para obter mais esclarecimentos, mas não obteve resposta.
Já o Pentágono afirmou à agência de notícias que o Comando Europeu dos EUA disse que este é um trânsito regular de aeronaves e pessoal militar, mas informou que, para já, não é possível divulgar mais detalhes neste momento.
Contactados igualmente pela Lusa, o Ministério dos Negócios Estrangeiros português escusou-se a comentar e o Ministério da Defesa Nacional não respondeu.
O exército norte-americano conta atualmente com 13 navios de guerra no Médio Oriente: o porta-aviões “Abraham Lincoln”, que chegou no final de janeiro, nove contratorpedeiros e três fragatas, indicou um responsável norte-americano citado pela agência de notícias France-Presse.
A caminho da região está também o maior porta-aviões do mundo “Gerald Ford”, depois de Trump ter ordenado o envio para a região em meados de fevereiro.
O “Gerald Ford” está acompanhado por três contratorpedeiros.
É raro que dois porta-aviões norte-americanos, que transportam dezenas de aviões de combate e operam com milhares de marinheiros a bordo, estejam posicionados ao mesmo tempo no Médio Oriente.
No entanto, esta movimentação anormal de aeronaves é semelhante à que se deu em Junho do ano passado, dias antes dos ataques norte-americanos durante 12 dias às bases nucleares do Irão.
Espera-se que o Irão apresente uma proposta escrita para resolver o impasse com os EUA, na sequência das conversações entre a administração Trump e o Irão realizadas na terça-feira em Genebra, disse na quarta-feira à Reuters um alto responsável norte-americano.
Os principais conselheiros de segurança nacional dos EUA reuniram-se na Sala de Situação da Casa Branca na quarta-feira para discutir o Irão e foram informados de que todas as forças militares norte-americanas destacadas para a região deverão estar posicionadas até meados de março, acrescentou o responsável.
Já a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou na quarta-feira que o Irão “faria bem” em chegar a um acordo com os Estados Unidos, considerando que existem “muitas razões” para atacar o país.
“Existem muitas razões e argumentos a favor de um ataque ao Irão”, disse a porta-voz norte-americana numa conferência de imprensa.
Ainda assim, Leavitt disse que se registaram “pequenos avanços” diplomáticos, mas que ainda persistem diferenças no curso das negociações nucleares, depois de segunda ronda realizada na terça-feira em Genebra.
Está prevista ainda uma reunião do secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, em Israel no dia 28 de fevereiro, para discutir a questão do Irão.