Dono da Victoria's Secret diz ter sido "enganado" por Jeffrey Epstein

O milionário Les Wexner, dono de um império retalhista que inclui Victoria's Secret e Abercrombie&Fitch, disse aos membros do Congresso dos Estados Unidos que foi "enganado por um vigarista de classe mundial", Jeffrey Epstein. Les Wexner também nega ter conhecimento dos crimes sexuais do condenado, ou de ter participado nos abusos do financeiro Epstein contra meninas e jovens mulheres. "Fui ingénuo, tolo e crédulo ao confiar em Jeffrey Epstein. Ele era um trapaceiro. E embora tenha sido enganado, não fiz nada de errado e não tenho nada a esconder", afirmou o fundador aposentado da L Brands, de 88 anos, numa declaração apresentada ao Comité de Supervisão da Câmara antes da sua entrevista na quarta-feira. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Os congressistas democratas tinham-lhe enviado uma notificação, depois da última divulgação de documentos do Departamento de Justiça sobre Epstein, condenado a prisão e já falecido, que levantou novas questões sobre o relacionamento de Wexner com o financeiro bem relacionado no mundo político. Num movimento invulgar, os legisladores viajaram até à casa de Wexner, em New Albany, Ohio, para a entrevista. Na sua declaração, Wexner descreveu-se como um filantropo, construtor de comunidade e avô que sempre se esforçou por ser exemplar. "Vivi a minha vida de forma ética, em linha com a minha bússola moral", afirmou.

O empreendedor disse estar ansioso por "corrigir a informação" sobre as suas ligações com Epstein e dissipar "declarações falsas e ultrajantes e rumores, insinuações e especulações prejudiciais", que o têm perseguido. Como um dos antigos e mais proeminentes amigos de Epstein, Wexner passou anos a dar explicações sobre a sua associação de décadas ao financeiro. Em documentos judiciais, a vítima de Epstein, Virginia Giuffre, alegou que Wexner foi um dos homens a quem o financeiro a traficou. Wexner negou qualquer conhecimento ou envolvimento nos crimes de Epstein e afirma que nunca conheceu Giuffre. Em 2019, disse aos investidores da L Brands que se sentia envergonhado por alguma vez se ter aproximado de alguém "tão doente, tão astuto, tão depravado." Wexner nunca foi acusado de qualquer crime em conexão com Epstein, mas o seu nome aparece mais de mil vezes vezes nos arquivos sobre as ligações ao financeiro, que o seu porta-voz disse não ser inesperado, dado os seus laços de longa data.