EUA pedem na ONU apoio ao Conselho de Paz de Trump

O embaixador norte-americano, Mike Waltz, junto da ONU pediu apoio internacional ao Conselho de Paz, organismo criado pela administração Trump para reconstruir Gaza, e argumentou que "os métodos antigos" não resolveram a situação no enclave. "O Conselho [de Paz] não está apenas a falar, está a agir. Temos ouvido críticas à estrutura do Conselho, alegando que é não convencional, sem precedentes. Repito, os métodos antigos não estavam a funcionar", afirmou Waltz perante o Conselho de Segurança da ONU, que se reuniu na quarta-feira em Nova Iorque, na véspera do Conselho de Paz se reunir pela primeira vez em Washington. "Mais uma vez, apelamos a todas as partes para que apoiem o Conselho de Paz, que foi instituído - sinto que tenho lembrado muitas pessoas deste facto ultimamente - por este Conselho de Segurança, sem oposição", recordou o diplomata norte-americano.

Waltz afirmou que o Conselho de Paz destinará nesta quinta-feira mais de cinco mil milhões de dólares (4,4 mil milhões de euros) para a reconstrução de Gaza, algo que o Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, já havia anunciado no último domingo. O embaixador insistiu na necessidade absoluta de desarmamento do grupo islamita palestiniano Hamas. "A reconstrução não pode, nem irá ocorrer em áreas onde o Hamas não se desmilitarizou. Estamos confiantes de que veremos emergir uma era de segurança, prosperidade e oportunidades para o Médio Oriente", defendeu o diplomata.

O Conselho de Paz, organismo composto por líderes mundiais e criado por Donald Trump, arranca nesta quinta-feira com a promessa de reconstruir a Faixa de Gaza. A ONU não terá representação na primeira reunião do Conselho de Paz, confirmou o porta-voz da organização, embora salientando que o coordenador de ajuda humanitária das Nações Unidas, Tom Fletcher, foi convidado. "Tom Fletcher tinha sido convidado a participar. Infelizmente, devido a uma agenda extensa e a uma viagem (...) ao Sudão do Sul, não poderá ir. No entanto, estamos a fornecer informações para as discussões sobre o trabalho humanitário que temos vindo a realizar desde o cessar-fogo" em Gaza, disse Stéphane Dujarric. A reunião de quinta-feira contará com a participação de governantes de mais de 20 países, como Israel, Argentina, Arábia Saudita e Egito. Dujarric lembrou que o trabalho do Conselho de Paz para Gaza foi votado e aprovado pelo Conselho de Segurança da ONU, pelo que as Nações Unidas e o organismo continuam em contacto. Presidido de forma vitalícia por Trump, o organismo foi inicialmente apresentado como uma das peças-chave para supervisionar o plano de paz para a Faixa de Gaza, mas o tratado fundador da estrutura acabou por revelar um mandato muito mais vasto, ao propor-se a resolver conflitos armados em todo o mundo e ambicionando tornar-se uma organização alternativa às Nações Unidas. Perante o Conselho de Segurança da ONU, foram vários os Estados-membros que pediram na quarta-feira que o acordo de cessar-fogo em Gaza se torne permanente e criticaram os esforços israelitas para expandir o controlo na Cisjordânia. "A anexação é uma violação da Carta da ONU e das normas mais fundamentais do direito internacional", afirmou o embaixador palestiniano na ONU, Riyad Mansour. "É uma violação do plano do Presidente Trump e constitui uma ameaça existencial aos esforços de paz em curso."

