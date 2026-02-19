Ex-presidente sul coreano Yoon Suk-yeol condenado a prisão perpétua

A justiça da Coreia do Sul condenou, esta quinta-feira, o presidente deposto do país Yoon Suk-yeol à pena de prisão perpétua, após declarar culpado de liderar uma insurreição e impor ilegalmente a lei marcial. O juiz considerou o conservador culpado de mobilizar forças militares e policiais em dezembro de 2024, numa tentativa ilegal de tomar o Parlamento, liderada por liberais, prender políticos e estabelecer um poder irrestrito. "Condenamos Yoon a prisão perpétua" por liderar uma insurreição, disse Ji Gwi-yeon. O ex-líder conservador escapou, assim, à pena de morte, que tinha sido pedida pelo procurador especial que liderou a acusação e que alegou que Yoon merecia a punição mais severa prevista na lei, pela ameaça que as suas ações representaram para a democracia do país. Ainda assim, analistas disseram à imprensa sul-coreana que Yoon irá provavelmente recorrer da sentença. O mesmo tribunal, que também considerou o ex-ministro da Defesa Kim Yong-hyun culpado, deverá anunciar em breve as sentenças contra os co-réus de Yoon Suk-yeol.

Em 16 de janeiro Yoon já tinha sido condenado a cinco anos de prisão pelo mesmo tribunal, devido à imposição da lei marcial em dezembro de 2024, na primeira sentença contra o antigo magistrado em oito julgamentos criminais. Na altura o tribunal considerou o antigo chefe de Estado culpado também de outras acusações, como desobediência às tentativas das autoridades para o deter e falsificação de documentos oficiais. O tribunal concluiu que Yeol excluiu ministros de uma reunião para discutir os preparativos para a imposição da lei marcial, além de mais tarde ter obstruído as tentativas da polícia para o deter. Yeol entrincheirou-se durante semanas na residência oficial em Seul sob a proteção de guarda-costas, conseguindo mesmo frustrar uma primeira operação policial. O líder foi finalmente detido em janeiro de 2025 durante uma violenta operação, que durou várias horas. Tornou-se o primeiro Presidente sul-coreano em exercício a ser detido.