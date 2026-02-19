Ouvir
Ex-príncipe André deixa esquadra da polícia, mas continua a ser investigado

19 fev, 2026 - 19:16 • Ricardo Vieira

Irmão do Rei Carlos III está a ser investigado por suspeitas de ter partilhado informação confidencial do governo britânico com Jeffrey Epstein.

A+ / A-

O antigo príncipe André deixou esta quinta-feira ao final da tarde a esquadra da polícia onde esteve detido nas últimas horas. A informação foi avançada por testemunhas citadas pela agência Reuters.

A Polícia britânica adianta, em comunicado, que André foi libertado, mas continua sob investigação.

Andrew Mountbatten-Windsor — anteriormente conhecido como príncipe André, título que perdeu em outubro do ano passado —, é suspeito de conduta imprópria em cargo público.

O irmão do Rei Carlos III está a ser investigado por suspeitas de ter partilhado informação confidencial do governo britânico com Jeffrey Epstein, o magnata norte-americano condenado por abusos sexuais, que morreu na prisão em 2019.

André foi detido esta quinta-feira de manhã, dia do seu 66.º aniversário, na propriedade de Sandringham, em Norfolk.

A detenção do membro da família real, oitavo na linha de sucessão ao trono, não tem precedentes na história moderna.

“Recebi com a mais profunda preocupação a notícia sobre Andrew Mountbatten-Windsor e as suspeitas de conduta imprópria no exercício de funções públicas”, declarou o rei Carlos em comunicado.

