Ex-príncipe André deixa esquadra da polícia

O antigo príncipe André deixou esta quinta-feira ao final da tarde a esquadra da polícia onde esteve detido nas últimas horas. A informação foi avançada por testemunhas citadas pela agência Reuters.

A Polícia britânica adianta que André foi libertado, mas continua sob investigação.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Andrew Mountbatten-Windsor — anteriormente conhecido como príncipe André, título que perdeu em outubro do ano passado —, é suspeito de conduta imprópria em cargo público.



O irmão do Rei Carlos III está a ser investigado por suspeitas de ter partilhado informação confidencial do governo britânico com Jeffrey Epstein, o magnata norte-americano condenado por abusos sexuais.



André foi detido esta quinta-feira de manhã, dia do seu 66.º aniversário, na propriedade de Sandringham, em Norfolk.



[em atualização]