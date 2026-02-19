Ex-príncipe André detido no Reino Unido por suspeita de conduta imprópria em cargo público

19 fev, 2026 - 10:07 • Diogo Camilo
A BBC está a avançar que o ex-príncipe André do Reino Unido, terceiro filho de Isabel II e irmão do rei Carlos III, foi detido por conduta imprópria em cargo público.
Andrew Mountbatten-Windsor tem visto o seu nome ser envolvido nos ficheiros Epstein devido à sua relação próxima com o magnata Jeffrey Epstein, acusado de liderar uma rede de tráfico sexual de menores.
Seis carros descaracterizados da polícia foram avistados a chegar à casa onde vive, em Windsor. Em comunicado, a polícia britânica anuncia uma detenção em Norfolk, mas não confirma que se trate de André. A confirmar-se, a detenção acontece no dia do seu 66.º aniversário.
"Um homem na casa dos sessenta anos foi detido e mantêm-se em custódia neste momento. Não revelaremos o nome do homem detido", refere a nota.
André poderá ficar detido por um tempo máximo de 96 horas — ou quatro dias — mas, na maioria dos casos, as detenções de suspeitos não duram mais de 12 a 24 horas até resultarem numa acusação ou na libertação do mesmo.
Já a BBC avança que deverão ter acontecido "desenvolvimentos significativos na investigação ao caso Epstein", que vão desde os tempos em que André era o representante comercial do Reino Unido.
Na segunda-feira, foi avançado que a justiça britânica poderia investigar a conduta de André, depois de documentos dos ficheiros Epstein terem revelado que o ex-príncipe terá reencaminhado informações governamentais e comerciais ao magnata norte-americano.
O antigo duque de York já foi acusado por uma das jovens denunciantes da rede e de abusos sexuais, Virginia Giuffre, e há registos de que esteve presente nos voos do avião particular de Epstein para a sua ilha privada. Andrew negou sempre todas as acusações e disse não se arrepender da sua ligação a Epstein, que diz ter terminado em 2010.
Em outubro de 2025, Andrew perdeu os títulos da coroa britânica, incluindo o de príncipe, e pouco depois renunciou aos títulos de duque de York e outros. Apesar de ter perdido títulos oficiais e privilégios da família real, Andrew ainda aparece na linha de sucessão ao trono britânico, atualmente na oitava posição.
Ficheiros Epstein
Embora as autoridades policiais não tenham tentado(...)
Antes da detenção do ex-príncipe, o chefe de Governo Keir Starmer afirmou esta quinta-feira que "ninguém está acima da lei".
O primeiro-ministro do Reino Unido recusou dizer se André se deveria ter entregado à polícia britânica. "O princípio é muito importante e temos de aplicá-lo a este caso da mesma maneira que o faríamos a qualquer outro caso", indicou.
"A polícia conduzirá as suas próprias investigações, mas um dos princípios no nosso sistema é o de que todos são iguais perante a lei e que ninguém está acima da lei", apontou Starmer, acrescentando que, se o Parlamento quiser um debate sobre as ligações entre André e Epstein, não se irá opor.
Estados Unidos da América
Desde 2005, a polícia norte-americana tem investig(...)