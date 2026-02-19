Ex-príncipe André detido no Reino Unido por suspeita de conduta imprópria em cargo público

A BBC está a avançar que o ex-príncipe André do Reino Unido, terceiro filho de Isabel II e irmão do rei Carlos III, foi detido por conduta imprópria em cargo público. Andrew Mountbatten-Windsor tem visto o seu nome ser envolvido nos ficheiros Epstein devido à sua relação próxima com o magnata Jeffrey Epstein, acusado de liderar uma rede de tráfico sexual de menores. Seis carros descaracterizados da polícia foram avistados a chegar à casa onde vive, em Windsor. Em comunicado, a polícia britânica anuncia uma detenção em Norfolk, mas não confirma que se trate de André. A confirmar-se, a detenção acontece no dia do seu 66.º aniversário. "Um homem na casa dos sessenta anos foi detido e mantêm-se em custódia neste momento. Não revelaremos o nome do homem detido", refere a nota. André poderá ficar detido por um tempo máximo de 96 horas — ou quatro dias — mas, na maioria dos casos, as detenções de suspeitos não duram mais de 12 a 24 horas até resultarem numa acusação ou na libertação do mesmo.

Já a BBC avança que deverão ter acontecido "desenvolvimentos significativos na investigação ao caso Epstein", que vão desde os tempos em que André era o representante comercial do Reino Unido. Na segunda-feira, foi avançado que a justiça britânica poderia investigar a conduta de André, depois de documentos dos ficheiros Epstein terem revelado que o ex-príncipe terá reencaminhado informações governamentais e comerciais ao magnata norte-americano. O antigo duque de York já foi acusado por uma das jovens denunciantes da rede e de abusos sexuais, Virginia Giuffre, e há registos de que esteve presente nos voos do avião particular de Epstein para a sua ilha privada. Andrew negou sempre todas as acusações e disse não se arrepender da sua ligação a Epstein, que diz ter terminado em 2010. Em outubro de 2025, Andrew perdeu os títulos da coroa britânica, incluindo o de príncipe, e pouco depois renunciou aos títulos de duque de York e outros. Apesar de ter perdido títulos oficiais e privilégios da família real, Andrew ainda aparece na linha de sucessão ao trono britânico, atualmente na oitava posição.