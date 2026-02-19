Montanhista condenado por abandonar a namorada à morte

19 fev, 2026 - 22:25 • Ricardo Vieira, com Reuters
Um tribunal austríaco condenou esta quinta-feira um montanhista amador, a pena suspensa, na sequência da morte da namorada deixada para trás num montanha gelada.
Thomas Plamberger, de 37 anos, foi condenado a cinco meses de prisão por comportamento negligente, por ter abandonado a namorada no pico mais alto da Áustria.
O caso remonta a janeiro de 2025. Kerstin Gurtner morreu perto do cume de Grossglockner, a segunda maior subida dos Alpes, depois de ter sido deixada para trás pelo namorado em condições de tempestade, que foi procurar ajuda.
Kerstin Gurtner foi deixada para trás, em condições de tempestade, e acabou por morrer de hipotermia.