Montanhista condenado por abandonar a namorada à morte

19 fev, 2026 - 22:25 • Ricardo Vieira, com Reuters
Um tribunal austríaco condenou esta quinta-feira um montanhista amador, a pena suspensa, na sequência da morte da namorada deixada para trás num montanha gelada.
Thomas Plamberger foi condenado a cinco meses de prisão e ao pagamento de uma indemnização de 9.400 euros por comportamento negligente grosseiro, por ter abandonado a namorada no pico mais alto da Áustria.
O homem, de 37 anos, disse em tribunal estar "infinitamente arrependido".
O caso remonta a janeiro de 2025. Kerstin Gurtner morreu perto do cume de Grossglockner, a segunda maior subida dos Alpes, depois de ter sido deixada para trás pelo namorado em condições de tempestade, que foi procurar ajuda.
Kerstin Gurtner foi deixada para trás, em condições de tempestade, e acabou por morrer de hipotermia.
Um breve telefonema para a polícia de montanha não desencadeou qualquer operação de busca.
As autoridades afirmaram que Thomas Plamberger não deixou claro que necessitava de resgate e não atendeu as chamadas de retorno nem respondeu às mensagens enviadas por WhatsApp a questionar se precisava de ajuda.
O arguido alegou que o telemóvel estava em modo de avião para poupar bateria.
“O que quero dizer é que lamento profundamente”, declarou Thomas Plamberger, que se declarou inocente, perante o tribunal.
