Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 19 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Áustria

Montanhista condenado por abandonar a namorada à morte

19 fev, 2026 - 22:25 • Ricardo Vieira, com Reuters

Thomas Plamberger deixou a namorada para trás no pico mais alto da Áustria, durante uma tempestade, para pedir ajuda.

A+ / A-

Um tribunal austríaco condenou esta quinta-feira um montanhista amador, a pena suspensa, na sequência da morte da namorada deixada para trás num montanha gelada.

Thomas Plamberger foi condenado a cinco meses de prisão e ao pagamento de uma indemnização de 9.400 euros por comportamento negligente grosseiro, por ter abandonado a namorada no pico mais alto da Áustria.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O homem, de 37 anos, disse em tribunal estar "infinitamente arrependido".

O caso remonta a janeiro de 2025. Kerstin Gurtner morreu perto do cume de Grossglockner, a segunda maior subida dos Alpes, depois de ter sido deixada para trás pelo namorado em condições de tempestade, que foi procurar ajuda.

Trágico acidente ou morte negligente? A morte de uma jovem na maior montanha da Áustria vai a julgamento

Crime

Trágico acidente ou morte negligente? A morte de uma jovem na maior montanha da Áustria vai a julgamento

Kerstin Gurtner e o namorado tinham como objetivo (...)

Kerstin Gurtner foi deixada para trás, em condições de tempestade, e acabou por morrer de hipotermia.

Um breve telefonema para a polícia de montanha não desencadeou qualquer operação de busca.

As autoridades afirmaram que Thomas Plamberger não deixou claro que necessitava de resgate e não atendeu as chamadas de retorno nem respondeu às mensagens enviadas por WhatsApp a questionar se precisava de ajuda.

O arguido alegou que o telemóvel estava em modo de avião para poupar bateria.

“O que quero dizer é que lamento profundamente”, declarou Thomas Plamberger, que se declarou inocente, perante o tribunal.

[notícia atualizada às 23h38]

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 19 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Seguradoras "estão a fazer grande esforço" para acelerar peritagens

Seguradoras "estão a fazer grande esforço" para aceler(...)

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através do 112

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através(...)

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)