Trump faz ultimato: podem acontecer "coisas más" no Irão nos próximos 10 dias

O Presidente norte-americano, Donald Trump, avisou esta quinta-feira para o Irão chegar a um acordo sobre o seu programa nuclear nos próximos 10 a 15 dias ou "coisas realmente más" podem acontecer. "Caso contrário, acontecem coisas más", disse repetidamente Trump, na primeira reunião do Conselho de Paz, em Washington. Donald Trump afirmou que as negociações com o Irão para pôr fim ao impasse estavam a correr bem, mas insistiu que Teerão tem de alcançar um acordo “significativo”. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Os Estados Unidos da América (EUA) já anunciaram que estão prontos para atacar o Irão e a ofensiva pode acontecer já neste fim de semana, avançou a imprensa norte-americana nesta quinta-feira.

"Talvez tenhamos de ir mais longe, ou talvez não, talvez cheguemos a um acordo. Provavelmente saberão nos próximos 10 dias", declarou Trump.

Contudo, depois de ameaçar bombardear o Irão, o Presidente dos EUA recusou-se a dar mais pormenores. Neste impasse, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou na quarta-feira que o Irão “faria bem” em chegar a um acordo com os Estados Unidos, considerando que existem “muitas razões” para atacar o país. “Existem muitas razões e argumentos a favor de um ataque ao Irão”, disse a porta-voz norte-americana numa conferência de imprensa. Está prevista ainda uma reunião do secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, em Israel no dia 28 de fevereiro, para discutir a questão do Irão.