Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 20 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Ultimato

Trump faz ultimato: podem acontecer "coisas más" no Irão nos próximos 10 dias

19 fev, 2026 - 23:24 • Redação, com agências

Estados Unidos anunciaram estar prontos para atacar o Irão e a ofensiva pode acontecer já neste fim de semana. Porém, Trump recusou-se a ser mais específico. Já Benjamnin Netanyahu disse estar "preparado para qualquer cenário".

A+ / A-

O Presidente norte-americano, Donald Trump, avisou esta quinta-feira para o Irão chegar a um acordo sobre o seu programa nuclear nos próximos 10 a 15 dias ou "coisas realmente más" podem acontecer.

"Caso contrário, acontecem coisas más", disse repetidamente Trump, na primeira reunião do Conselho de Paz, em Washington.

Donald Trump afirmou que as negociações com o Irão para pôr fim ao impasse estavam a correr bem, mas insistiu que Teerão tem de alcançar um acordo “significativo”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Os Estados Unidos da América (EUA) já anunciaram que estão prontos para atacar o Irão e a ofensiva pode acontecer já neste fim de semana, avançou a imprensa norte-americana nesta quinta-feira.

Ataque dos EUA ao Irão está iminente e pode acontecer já no sábado

Washington

Ataque dos EUA ao Irão está iminente e pode acontecer já no sábado

Imprensa norte-americana diz que Washington está a(...)

"Talvez tenhamos de ir mais longe, ou talvez não, talvez cheguemos a um acordo. Provavelmente saberão nos próximos 10 dias", declarou Trump.

Contudo, depois de ameaçar bombardear o Irão, o Presidente dos EUA recusou-se a dar mais pormenores.

Neste impasse, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou na quarta-feira que o Irão “faria bem” em chegar a um acordo com os Estados Unidos, considerando que existem “muitas razões” para atacar o país.

“Existem muitas razões e argumentos a favor de um ataque ao Irão”, disse a porta-voz norte-americana numa conferência de imprensa.

Está prevista ainda uma reunião do secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, em Israel no dia 28 de fevereiro, para discutir a questão do Irão.

Irão promete proposta sobre nuclear nas próximas duas semanas

Irão promete proposta sobre nuclear nas próximas duas semanas

Irão vai apresentar propostas detalhadas nas próxi(...)

Netanyahu ameaça Irão: "Nem sequer conseguem imaginar"

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, ameaçou esta quinta-feira o Irão com uma resposta brutal caso Teerão ataque Israel, após uma nova advertência de Trump, ao regime iraniano.

"Se os 'ayatollahs' cometerem o erro de nos atacar, enfrentarão uma resposta que nem sequer conseguem imaginar", declarou Netanyahu, numa entrevista televisiva.

"Estamos preparados para qualquer cenário", disse o primeiro-ministro israelita.

Israel, os Estados Unidos e o Ocidente em geral acusam o Irão de pretender dotar-se de armas atómicas, o que Teerão nega, afirmando que o seu programa nuclear se destina a fins civis.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 20 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Seguradoras "estão a fazer grande esforço" para acelerar peritagens

Seguradoras "estão a fazer grande esforço" para aceler(...)

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através do 112

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através(...)

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)