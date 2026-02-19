Ouvir
Caso Epstein

Trump lamenta detenção de André: "É uma vergonha e é muito mau para a família real"

19 fev, 2026 - 22:39 • Catarina Magalhães

"É muito, muito triste", comentou o Presidente dos Estados Unidos com os jornalistas sobre a detenção do antigo príncipe na manhã desta quinta-feira, dia do seu 66.º aniversário.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, reagiu esta quinta-feira à detenção do antigo príncipe André, irmão de Rei Carlos III de Inglaterra, afirmando que este é um episódio "muito triste".

"Acho que é uma vergonha e é muito mau para a família real. É muito, muito triste", comentou Trump com os jornalistas.

Apesar de também estar a ser acusado por envolvimento numa rede sexual de abuso de menores organizada pelo falecido pedófilo norte-americano Jeffrey Epstein, Andrew Mountbatten-Windsor foi detido na manhã desta quinta-feira, dia do seu 66.º aniversário, por ter partilhado informações confidenciais do governo britânico ao falecido magnata.

Trump elogiou ainda Rei Carlos III como uma "pessoa fantástica", revelando o monarca britânico irá "obviamente" irá visitar os Estados Unidos da América (EUA) em breve.

Emails, segredos e Epstein: o que levou à detenção do ex-príncipe André?
Contudo, já não é a primeira vez que o Presidente dos EUA expressa pesar por esta situação. Quando o ex-príncipe inglês perdeu todos os títulos reais a 30 de outubro passado, Trump classificou o momento como "uma coisa terrível".

Depois de 11 horas detido, o antigo duque de York deixou a esquadra da polícia, mas continua sob investigação por ser suspeito de conduta imprópria em cargo público.

A detenção do membro da família real, oitavo na linha de sucessão ao trono, não tem precedentes na história moderna.

“Recebi com a mais profunda preocupação a notícia sobre Andrew Mountbatten-Windsor e as suspeitas de conduta imprópria no exercício de funções públicas”, declarou o rei Carlos em comunicado.

Saiba Mais
