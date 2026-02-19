Ouvir
Trump promete dar mais de 8 mil milhões de euros ao Conselho de Paz para Gaza

19 fev, 2026 - 15:49 • Ana Kotowicz

No primeiro encontro do Conselho da Paz, Trump anunciou que vários países contribuíram com quase 6 mil milhões de euros para ajudar a recuperar Gaza. EUA entram com mais 8 mil milhões.

A+ / A-

O compromisso é de Donald Trump: os Estados Unidos vão contribuir com cerca de 8,5 mil milhões de euros (10 mil milhões de dólares) para o Conselho de Paz para Gaza. O anúncio foi feito esta quinta-feira durante a primeira reunião do organismo criado pelo presidente norte-americano.

O principal objetivo do Conselho de Paz é reconstruir a Faixa de Gaza.

“Quando se compara isso com o custo da guerra, são duas semanas de combates. É um valor muito pequeno. Parece muito dinheiro, mas é um valor muito pequeno”, disse Trump durante o seu discurso, em Washington DC.

Além disso, o Presidente norte-americano — que será o presidente do Conselho de Paz — anunciou que vários países contribuíram com quase 6 mil milhões de euros para ajudar à reconstrução de Gaza.

“Tenho o prazer de anunciar que Cazaquistão, Azerbaijão, Emirados Árabes Unidos, Marrocos, Bahrein, Qatar, Arábia Saudita, Uzbequistão e Kuwait contribuíram todos com mais de 7 mil milhões de dólares (5,9 mil milhões de euros) para o pacote de ajuda”, acrescentou Donald Trump.

Trabalhar "de perto" com a ONU

A criação do Conselho de Paz gerou várias críticas de líderes internacionais de que o Presidente norte-americano estaria a tentar ocupar o papel das Nações Unidas. Mas, no seu discurso, Donald Trump esclareceu que pretende trabalhar "de perto" com o organismo liderado por António Guterres.

“Acho que as Nações Unidas têm um grande potencial, realmente um grande potencial”, afirmou Trump. “O Conselho da Paz vai quase estar a supervisionar as Nações Unidas e a garantir que funcionam devidamente.”

