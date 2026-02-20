Amnistia Internacional alerta para menores em risco de pena de morte no Irão

Cerca de 30 pessoas, incluindo menores, correm o risco de serem condenadas à pena de morte no Irão, na sequência de julgamentos rápidos e manifestamente injustos relacionados com os protestos de janeiro de 2026, alerta a Amnistia Internacional.

Num comunicado divulgado esta sexta-feira, a organização de defesa dos direitos humanos apela às autoridades iranianas para que suspendam imediatamente os planos de execução de oito pessoas já condenadas à morte e anulem as sentenças proferidas. Entre os condenados encontram-se jovens com 18 e 19 anos, detidos e julgados poucas semanas após os protestos.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo a Amnistia Internacional, há ainda pelo menos outras 22 pessoas em risco de pena capital, incluindo dois adolescentes de 17 anos, que estão a ser julgados ou aguardam julgamento em processos marcados por “confissões” obtidas sob tortura, ausência de acesso a advogados e graves violações do direito a um julgamento justo.

A diretora regional adjunta da Amnistia Internacional para o Médio Oriente e Norte de África, Diana Eltahawy, citada em comunicado, acusa as autoridades iranianas de utilizarem a pena de morte como instrumento de repressão: “As autoridades iranianas estão uma vez mais a revelar a profundidade do seu desrespeito pelo direito à vida e à justiça, ameaçando com execuções aceleradas e impondo penas de morte em julgamentos rápidos, apenas algumas semanas após a detenção”, afirma.

Segundo Diana Eltahawy, crianças e jovens adultos estão entre os principais alvos da repressão estatal após os protestos, sendo frequentemente detidos sem contacto com o exterior e sujeitos a maus-tratos: “Crianças e jovens adultos constituem a maior parte das pessoas apanhadas na máquina de repressão estatal, sem acesso a representação legal eficaz e sujeitas a tortura para extrair confissões forçadas”, denuncia.

A Amnistia Internacional refere que o número real de pessoas em risco poderá ser muito superior, uma vez que as autoridades iranianas ameaçam as famílias para que não falem publicamente e recorrem a detenções incomunicáveis, desaparecimentos forçados e tortura para sustentar acusações.

Desde os protestos de janeiro de 2026, milhares de manifestantes e dissidentes foram detidos, tendo as autoridades iranianas afirmado repetidamente a intenção de aplicar “a pena máxima, sem demora”, segundo a organização.

A Amnistia Internacional apela ainda à comunidade internacional e aos Estados-membros da ONU para que exerçam pressão diplomática urgente e coordenada sobre Teerão, exigindo o fim das execuções, o respeito pelo direito a julgamentos justos e o acesso de mecanismos internacionais de monitorização às prisões e tribunais iranianos.

A organização recorda que o direito internacional proíbe de forma absoluta a aplicação da pena de morte a crimes cometidos por menores de 18 anos, sublinhando que a sua utilização no Irão constitui uma grave violação dos direitos humanos.