Após 37 dias de chuva, França enfrenta piores cheias dos últimos 25 anos

Mesmo com menos chuva, mantém-se o alerta do Vigicrues, o serviço francês de monitorização de cheias. O fim de semana será marcado por inundações em três departamentos, que permanecem em alerta vermelho.

Depois de 37 dias consecutivos de chuva — o período mais longo de precipitação desde o início das medições, em 1959 —, o recuo das águas será muito lento, mesmo que a intensidade da chuva diminua.

Por essa razão, as inundações “continuarão durante todo o fim de semana e até mesmo depois” no oeste de França.

Em conferência de imprensa, Lucie Chadourne-Facon, diretora do Vigicrues, explicou que a sequência de chuvas intensas foi “excecional” e que os solos estão tão saturados que apenas 20 a 30 milímetros de chuva podem desencadear novas cheias.

“O facto de ser um fenómeno generalizado significa que todos os pequenos rios que reagiram estão a desaguar em rios maiores, propagando o impacto”, explicou, acrescentando que “continuamos a ter episódios de chuva que reativam as inundações”.

Também esta semana, o primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, afirmou que “as inundações no Oeste exigem uma mobilização total”, garantindo “compensação o mais rapidamente possível” às vítimas.