Após 37 dias de chuva, França enfrenta piores cheias dos últimos 25 anos

20 fev, 2026 - 11:39 • João Cunha
Mesmo com menos chuva, mantém-se o alerta do Vigicrues, o serviço francês de monitorização de cheias. O fim de semana será marcado por inundações em três departamentos, que permanecem em alerta vermelho.
Depois de 37 dias consecutivos de chuva — o período mais longo de precipitação desde o início das medições, em 1959 —, o recuo das águas será muito lento, mesmo que a intensidade da chuva diminua.
Por essa razão, as inundações “continuarão durante todo o fim de semana e até mesmo depois” no oeste de França.
Em conferência de imprensa, Lucie Chadourne-Facon, diretora do Vigicrues, explicou que a sequência de chuvas intensas foi “excecional” e que os solos estão tão saturados que apenas 20 a 30 milímetros de chuva podem desencadear novas cheias.
“O facto de ser um fenómeno generalizado significa que todos os pequenos rios que reagiram estão a desaguar em rios maiores, propagando o impacto”, explicou, acrescentando que “continuamos a ter episódios de chuva que reativam as inundações”.
Também esta semana, o primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, afirmou que “as inundações no Oeste exigem uma mobilização total”, garantindo “compensação o mais rapidamente possível” às vítimas.
E, no dia seguinte, Monique Barbut, ministra francesa da Transição Ecológica, afirmou que o estado de emergência — necessário para agilizar os pedidos de indemnização junto das seguradoras — será declarado assim que as cheias terminarem.
No boletim matinal desta sexta-feira, a Météo-France, o serviço nacional de meteorologia, colocou os departamentos de Loire-Atlantique, Charente-Maritime e Maine-et-Loire sob alerta vermelho para inundações, o nível mais elevado de alerta. Em sentido contrário, Gironde e Lot-et-Garonne foram rebaixados para alerta laranja.
Em Angers, as zonas mais baixas estão submersas e alguns residentes tiveram de abandonar as suas casas. Mais de 1.700 pessoas foram retiradas em Lot-et-Garonne. Entretanto, os cortes no abastecimento de energia eléctrica continuam a afectar milhares de habitações.