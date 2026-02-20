App chinesa está a deixar Hollywood em pânico

Um novo modelo de inteligência artificial (IA) desenvolvido pela empresa chinesa que detém o TikTok abalou Hollywood esta semana. Não só pelas capacidades, mas também pelo que pode significar para as indústrias criativas. Segundo escreve a BBC, a aplicação foi criada pela gigante tecnológica ByteDance, o Seedance 2.0 consegue gerar vídeos com qualidade cinematográfica, completos com efeitos sonoros e diálogos, a partir de apenas alguns comandos escritos. Muitos dos vídeos supostamente criados com o Seedance, apresentam personagens populares como o Homem-Aranha e o Deadpool e tornaram-se virais. Vídeos gerados pelo Seedance rapidamente começaram a circular com personagens da Disney – Spider-Man, Darth Vader, Grogu (Baby Yoda) – criados sem autorização e aparentemente indistinguíveis dos originais. Os grandes estúdios, como a Disney e a Paramount, rapidamente acusaram a ByteDance de violação de direitos de autor, mas as preocupações vão além das questões legais.

O Seedance foi lançado sem grande divulgação em junho de 2025, mas foi a segunda versão, lançada oito meses depois, que causou grande impacto. "Pela primeira vez, não acho que isto seja bom para a IA. Em vez disso, acho que parece ter saído diretamente de um fluxo de trabalho de produção real", diz Jan-Willem Blom, do estúdio criativo Videostate. Os modelos ocidentais de IA para vídeo progrediram no processamento de instruções do utilizador para criar imagens impressionantes, acrescenta, mas o Seedance parece ter integrado tudo. Simples e incrível O Seedance pode criar vídeos a partir de breves instruções de texto. Em alguns casos, apenas uma instrução parece gerar vídeos de alta qualidade. É particularmente impressionante porque combina texto, imagens e áudio num único sistema, afirma a investigadora de ética em IA, Margaret Mitchell. Muitos especialistas do setor e cineastas acreditam que o Seedance representa um novo capítulo no desenvolvimento da tecnologia de geração de vídeo.