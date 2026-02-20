Ouvir
Inteligência Artificial

App chinesa está a deixar Hollywood em pânico

20 fev, 2026 - 13:51 • Redação

A aplicação foi criada pela dona do Tiktok, a gigante tecnológica ByteDance, consegue gerar vídeos com qualidade cinematográfica, completos com efeitos sonoros e diálogos, a partir de apenas alguns comandos escritos.

Um novo modelo de inteligência artificial (IA) desenvolvido pela empresa chinesa que detém o TikTok abalou Hollywood esta semana. Não só pelas capacidades, mas também pelo que pode significar para as indústrias criativas.

Segundo escreve a BBC, a aplicação foi criada pela gigante tecnológica ByteDance, o Seedance 2.0 consegue gerar vídeos com qualidade cinematográfica, completos com efeitos sonoros e diálogos, a partir de apenas alguns comandos escritos.

Muitos dos vídeos supostamente criados com o Seedance, apresentam personagens populares como o Homem-Aranha e o Deadpool e tornaram-se virais.

Vídeos gerados pelo Seedance rapidamente começaram a circular com personagens da Disney – Spider-Man, Darth Vader, Grogu (Baby Yoda) – criados sem autorização e aparentemente indistinguíveis dos originais.

Os grandes estúdios, como a Disney e a Paramount, rapidamente acusaram a ByteDance de violação de direitos de autor, mas as preocupações vão além das questões legais.

O Seedance foi lançado sem grande divulgação em junho de 2025, mas foi a segunda versão, lançada oito meses depois, que causou grande impacto.

"Pela primeira vez, não acho que isto seja bom para a IA. Em vez disso, acho que parece ter saído diretamente de um fluxo de trabalho de produção real", diz Jan-Willem Blom, do estúdio criativo Videostate.

Os modelos ocidentais de IA para vídeo progrediram no processamento de instruções do utilizador para criar imagens impressionantes, acrescenta, mas o Seedance parece ter integrado tudo.

Simples e incrível

O Seedance pode criar vídeos a partir de breves instruções de texto. Em alguns casos, apenas uma instrução parece gerar vídeos de alta qualidade. É particularmente impressionante porque combina texto, imagens e áudio num único sistema, afirma a investigadora de ética em IA, Margaret Mitchell.

Muitos especialistas do setor e cineastas acreditam que o Seedance representa um novo capítulo no desenvolvimento da tecnologia de geração de vídeo.

"É quase como ter um diretor de fotografia ou um videógrafo especializado em filmes de ação a trabalhar em conjunto", afirma David Kwok, que dirige um estúdio de animação em Singapura chamado Tiny Island Productions.

A Seedance enfrenta problemas relacionados com os direitos de autor, um desafio crescente na era da IA. Os especialistas alertam que estas empresas estão a dar prioridade à tecnologia em detrimento das pessoas, criando ferramentas mais poderosas e utilizando dados sem pagar por eles.

A Motion Picture Association (MPA) foi rápida a reagir. Charles Rivkin, CEO da organização, emitiu uma declaração exigindo que a ByteDance “cesse imediatamente a sua atividade infratora”.

“Num único dia, o serviço chinês de IA Seedance 2.0 envolveu-se no uso não autorizado de obras protegidas por direitos de autor dos EUA numa escala massiva. Ao lançar um serviço que opera sem salvaguardas significativas contra infração, a ByteDance está a ignorar leis de direitos de autor bem estabelecidas que protegem os direitos dos criadores e sustentam milhões de empregos americanos.”

