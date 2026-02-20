“Arábia Saudita e Emirados na vanguarda do movimento financeiro para a reconstrução de Gaza”

O comentador de assuntos internacionais da Renascença, Manuel Poêjo Torres, entende que do ponto de vista económico, a resposta do Conselho de Paz para Gaza aparece bem sustentada. No primeiro encontro desta entidade criada pelo Presidente norte-americano, Donald Trump prometeu dar mais de 8 mil milhões de euros e anunciou ainda que vários outros países contribuíram com quase 6 mil milhões de euros. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Entre os países que contribuem com mais dinheiro estão a Arábia Saudita, com 850 milhões de euros e os Emirados Árabes Unidos, com 1,02 mil milhões de euros. “São estes países que surgem na vanguarda do movimento financeiro e económico para a reconstrução de Gaza”, frisa Manuel Poêjo Torres, explicando que tal não acontece por acaso. Está relacionado com o atual contexto da geopolítica estratégica no Médio Oriente. “Precisamente para colocar em xeque aquilo que seriam os interesses comerciais ou táctico-operacionais do Egipto sobre a Palestina e sobre Gaza. E isto é uma forma airosa, diplomática e de grande posicionamento financeiro e económico que estes Estados do Médio Oriente estão a encontrar, não apenas para normalizar as suas relações com Israel, que tem um pendor perfeitamente alinhado com os Estados Unidos, mas acima de tudo, para mostrar a Donald Trump que estão de acordo com as suas políticas e que querem apoiar este esforço.”

Manuel Poêjo Torres sublinha também a criação de uma Força Internacional de Estabilização (ISF, na sigla em inglês) que deverá ser comandada pelos Estados Unidos. “A Indonésia vai cumprir com aquilo que já tinha prometido, o envio cerca de um milhar de tropas para encabeçar esta força de estabilização internacional, que muito provavelmente será comandada por um americano. Penso que o nome já está definido, pode ser o major-general Jasper Jeffers, que é uma pessoa muito competente neste ramo”, aponta. O especialista em segurança e relações internacionais afirma que o pressuposto operacional irá passar por fazer uma mobilização a partir de Rafah, “na tentativa não de combater o Hamas, mas na tentativa de policiar estas zonas e estabilizar a região que neste momento está a sair de um conflito armado”. Para o comentador da Renascença, sobra ainda a questão de saber se este é um Conselho de Paz para Gaza ou se é um Conselho de Paz que pode ter impacto num outro tipo de cenários. “Donald Trump falou, durante o seu vasto e longo discurso, sobre a necessidade de estabilizar o Líbano e, claro, os media e os órgãos de comunicação social libaneses ficaram preocupados porque não sabem exatamente o que é que isso quer dizer”, adianta.