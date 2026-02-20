Buscas continuam após libertação do ex-príncipe André

20 fev, 2026 - 16:34 • Ricardo Vieira, com Reuters
As buscas continuam esta sexta-feira no leste de Inglaterra na mansão onde reside André, irmão do Rei Carlos III, que está a ser investigado por conduta imprópria em cargo público.
As diligências vão prolongar-se durante o fim de semana e só deverão terminar na segunda-feira, indica a BBC.
A Polícia britânica anunciou esta sexta-feira que está a contactar antigos e atuais funcionários da segurança de Andrew Mountbatten-Windsor.
O objetivo é apurar se estes contactos próximos do antigo príncipe testemunharam algum facto que possa ser relevante para a investigação.
André foi detido na quinta-feira de manhã, no dia do seu 66.º aniversário, e libertado ao fim de mais de 10 horas de interrogatório numa esquadra da Polícia de Thames Valley.
O ex-príncipe voltou para casa, mas continua a ser investigado por, alegadamente, partilhar documentos confidenciais sobre negócios do Governo britânico com Jeffrey Epstein, magnata norte-americano que foi condenado por abuso de menores e morreu na prisão, em 2019.
André ainda não foi formalmente acusado e sempre negou qualquer irregularidade na sua relação com Jeffrey Epstein, lamentando a amizade que manteve com abusador norte-americano.
Contudo, a divulgação de milhões de documentos pelo governo dos Estados Unidos revelou que permaneceu amigo de Epstein muito depois de o magnata ter sido condenado, em 2008, por solicitação de prostituição de uma menor.
Esses ficheiros sugerem que Mountbatten-Windsor terá encaminhado a Epstein relatórios do Governo britânico sobre oportunidades de investimento no Afeganistão e avaliações relativas ao Vietname, Singapura e outros locais que visitara enquanto Representante Especial do Governo para o Comércio e Investimento.
A detenção do membro sénior da família real, oitavo na linha de sucessão ao trono, não tem precedentes na era moderna. O último membro da família real a ser detido no Reino Unido foi Carlos I de Inglaterra, que foi decapitado em 1649 depois de condenado por traição.
André arrisca uma pena máxima de prisão perpétua se for condenado por conduta imprópria em cargo público.