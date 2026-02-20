Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 20 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

​Reino Unido

Buscas continuam após libertação do ex-príncipe André

20 fev, 2026 - 16:34 • Ricardo Vieira, com Reuters

Polícia está também a está a contactar antigos e atuais seguranças de Andrew Mountbatten-Windsor. Irmão do Rei Carlos III arrisca uma pena máxima de prisão perpétua se for condenado por conduta imprópria em cargo público.

A+ / A-

As buscas continuam esta sexta-feira no leste de Inglaterra na mansão onde reside André, irmão do Rei Carlos III, que está a ser investigado por conduta imprópria em cargo público.

As diligências vão prolongar-se durante o fim de semana e só deverão terminar na segunda-feira, indica a BBC.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A Polícia britânica anunciou esta sexta-feira que está a contactar antigos e atuais funcionários da segurança de Andrew Mountbatten-Windsor.

O objetivo é apurar se estes contactos próximos do antigo príncipe testemunharam algum facto que possa ser relevante para a investigação.

André foi detido na quinta-feira de manhã, no dia do seu 66.º aniversário, e libertado ao fim de mais de 10 horas de interrogatório numa esquadra da Polícia de Thames Valley.

O ex-príncipe voltou para casa, mas continua a ser investigado por, alegadamente, partilhar documentos confidenciais sobre negócios do Governo britânico com Jeffrey Epstein, magnata norte-americano que foi condenado por abuso de menores e morreu na prisão, em 2019.

Emails, segredos e Epstein: o que levou à detenção do ex-príncipe André?
Emails, segredos e Epstein: o que levou à detenção do ex-príncipe André?

André ainda não foi formalmente acusado e sempre negou qualquer irregularidade na sua relação com Jeffrey Epstein, lamentando a amizade que manteve com abusador norte-americano.

Contudo, a divulgação de milhões de documentos pelo governo dos Estados Unidos revelou que permaneceu amigo de Epstein muito depois de o magnata ter sido condenado, em 2008, por solicitação de prostituição de uma menor.

Esses ficheiros sugerem que Mountbatten-Windsor terá encaminhado a Epstein relatórios do Governo britânico sobre oportunidades de investimento no Afeganistão e avaliações relativas ao Vietname, Singapura e outros locais que visitara enquanto Representante Especial do Governo para o Comércio e Investimento.

A detenção do membro sénior da família real, oitavo na linha de sucessão ao trono, não tem precedentes na era moderna. O último membro da família real a ser detido no Reino Unido foi Carlos I de Inglaterra, que foi decapitado em 1649 depois de condenado por traição.

André arrisca uma pena máxima de prisão perpétua se for condenado por conduta imprópria em cargo público.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 20 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Seguradoras "estão a fazer grande esforço" para acelerar peritagens

Seguradoras "estão a fazer grande esforço" para aceler(...)

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através do 112

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através(...)

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)