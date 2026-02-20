Buscas continuam após libertação do ex-príncipe André

As buscas continuam esta sexta-feira no leste de Inglaterra na mansão onde reside André, irmão do Rei Carlos III, que está a ser investigado por conduta imprópria em cargo público.

As diligências vão prolongar-se durante o fim de semana e só deverão terminar na segunda-feira, indica a BBC.

A Polícia britânica anunciou esta sexta-feira que está a contactar antigos e atuais funcionários da segurança de Andrew Mountbatten-Windsor.

O objetivo é apurar se estes contactos próximos do antigo príncipe testemunharam algum facto que possa ser relevante para a investigação.

André foi detido na quinta-feira de manhã, no dia do seu 66.º aniversário, e libertado ao fim de mais de 10 horas de interrogatório numa esquadra da Polícia de Thames Valley.

O ex-príncipe voltou para casa, mas continua a ser investigado por, alegadamente, partilhar documentos confidenciais sobre negócios do Governo britânico com Jeffrey Epstein, magnata norte-americano que foi condenado por abuso de menores e morreu na prisão, em 2019.