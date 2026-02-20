Câmara baixa do parlamento da Argentina aprova reforma laboral

A câmara baixa do parlamento da Argentina aprovou a reforma laboral apresentado pelo Presidente ultraliberal Javier Milei, que terá agora de ser votada pelo Senado. O processo deverá ser concluído até março.

O projeto da Lei da Modernização do Trabalho foi aprovado com por 135 votos a favor, 115 contra e nenhuma abstenção, o que só foi possível depois de o Governo ter concordado em eliminar o polémico artigo 44, que modificava a baixa médica, reduzindo o salário do trabalhador doente de 100% para 75% ou 50%, dependendo dos casos.

O artigo, rejeitado pelos aliados do partido no poder, estipulava uma redução da cobertura da segurança social para os trabalhadores que sofressem problemas de saúde por causas não relacionadas com o trabalho. Por exemplo, enquanto praticavam desporto nos tempos livres.

A reforma agora aprovada facilita os despedimentos, reduz a indemnização por despedimento, permite o prolongamento da jornada de trabalho de 8 para 12 horas, alarga a definição de serviços essenciais durante as greves e autoriza a divisão das férias.

A atual legislação laboral na Argentina data de 1974 e todas as tentativas de reforma das últimas décadas encontraram forte resistência social.

Uma greve geral em protesto contra a reforma laboral paralisou na quinta-feira os transportes públicos, hospitais, portos e escolas em todo o país.