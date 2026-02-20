Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 20 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Câmara baixa do parlamento da Argentina aprova reforma laboral

20 fev, 2026 - 07:33 • João Cunha

A aprovação surge depois de uma cedência de Javier Milei e de uma greve geral que paralisou o país.

A+ / A-

A câmara baixa do parlamento da Argentina aprovou a reforma laboral apresentado pelo Presidente ultraliberal Javier Milei, que terá agora de ser votada pelo Senado. O processo deverá ser concluído até março.

O projeto da Lei da Modernização do Trabalho foi aprovado com por 135 votos a favor, 115 contra e nenhuma abstenção, o que só foi possível depois de o Governo ter concordado em eliminar o polémico artigo 44, que modificava a baixa médica, reduzindo o salário do trabalhador doente de 100% para 75% ou 50%, dependendo dos casos.

O artigo, rejeitado pelos aliados do partido no poder, estipulava uma redução da cobertura da segurança social para os trabalhadores que sofressem problemas de saúde por causas não relacionadas com o trabalho. Por exemplo, enquanto praticavam desporto nos tempos livres.

A reforma agora aprovada facilita os despedimentos, reduz a indemnização por despedimento, permite o prolongamento da jornada de trabalho de 8 para 12 horas, alarga a definição de serviços essenciais durante as greves e autoriza a divisão das férias.

A atual legislação laboral na Argentina data de 1974 e todas as tentativas de reforma das últimas décadas encontraram forte resistência social.

Uma greve geral em protesto contra a reforma laboral paralisou na quinta-feira os transportes públicos, hospitais, portos e escolas em todo o país.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 20 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Seguradoras "estão a fazer grande esforço" para acelerar peritagens

Seguradoras "estão a fazer grande esforço" para aceler(...)

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através do 112

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através(...)

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)