Cofundador da ASOS morre após cair do 17.º andar na Tailândia

O empresário britânico Quentin Griffiths, cofundador da retalhista de moda online ASOS, morreu aos 58 anos após cair do 17.º andar de um condomínio de luxo na cidade balnear de Pattaya, na Tailândia.

Segundo as autoridades tailandesas, o corpo do cidadão britânico foi encontrado na rua do edifício e a polícia está a investigar o caso.

A notícia foi avançada pelo jornal britânico "The Sun" na quinta-feira.

Segundo a polícia local, o milionário estava preocupado com processos judiciais, inclusive quando a sua ex-mulher o acusou de ter desviado 500 mil libras (572 mil euros) da empresa que ambos geriam.

As imagens de videovigilância não revelam sinais de entrada de terceiros no apartamento de Griffiths, onde vivia sozinho.

Em reação, o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido declarou estar a prestar apoio “à família de um cidadão britânico que morreu na Tailândia” e em contacto com as autoridades locais.



Griffiths cofundou a ASOS, a então conhecida como “As Seen on Screen”, com Nick Robertson, o antigo executivo de publicidade e bisneto do alfaiate Austin Reed, em 2000, tendo a empresa sido admitida à cotação no Alternative Investment Market de Londres em 2001.



Nos últimos anos, a empresa retalhista online tem enfrentado dificuldades em termos de rentabilidade, num contexto de aumento de custos e concorrência mais intensa por parte de rivais fast-fashion mais baratos.

