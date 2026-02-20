Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 20 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Investigação

Cofundador da ASOS morre após cair do 17.º andar na Tailândia

20 fev, 2026 - 19:28 • Reuters

Segundo a polícia local, o milionário de 58 anos estava preocupado com processos judiciais, inclusive quando a sua ex-mulher o acusou de ter desviado 500 mil libras (572 mil euros) da empresa que ambos geriam.

A+ / A-

O empresário britânico Quentin Griffiths, cofundador da retalhista de moda online ASOS, morreu aos 58 anos após cair do 17.º andar de um condomínio de luxo de 18 andares na cidade balnear de Pattaya, na Tailândia.

Segundo as autoridades tailandesas, o corpo do cidadão britânico foi encontrado na rua do edifício e a polícia está a investigar o caso.

A notícia foi avançada pelo jornal britânico "The Sun" na quinta-feira.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo a polícia local, o milionário estava preocupado com processos judiciais, inclusive quando a sua ex-mulher o acusou de ter desviado 500 mil libras (572 mil euros) da empresa que ambos geriam.

As imagens de videovigilância não revelam sinais de entrada de terceiros no apartamento de Griffiths, onde vivia sozinho.

Em reação, o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido declarou estar a prestar apoio “à família de um cidadão britânico que morreu na Tailândia” e em contacto com as autoridades locais.

Griffiths cofundou a ASOS, a então conhecida como “As Seen on Screen”, com Nick Robertson, o antigo executivo de publicidade e bisneto do alfaiate Austin Reed, em 2000, tendo a empresa sido admitida à cotação no Alternative Investment Market de Londres em 2001.

Nos últimos anos, a empresa retalhista online tem enfrentado dificuldades em termos de rentabilidade, num contexto de aumento de custos e concorrência mais intensa por parte de rivais fast-fashion mais baratos.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 20 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Seguradoras "estão a fazer grande esforço" para acelerar peritagens

Seguradoras "estão a fazer grande esforço" para aceler(...)

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através do 112

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através(...)

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)