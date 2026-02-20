Ouvir
Homicídio Antifa

De costas voltadas. Macron e Meloni discordam na morte de militante de extrema-direita

20 fev, 2026 - 01:30 • Catarina Magalhães, com Reuters

Morte “às mãos de grupos ligados ao extremismo de esquerda é uma ferida para toda a Europa”, defende Meloni após a morte de um ativista agredido por militantes da extrema-esquerda. "As pessoas que são nacionalistas são sempre as primeiras a comentar o que se passa noutros países", respondeu Macron.

A+ / A-

Uma troca de acusações eclodiu na quinta-feira entre o Presidente francês, Emmanuel Macron, e a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, na sequência da morte do ativista francês Quentin Deranque da extrema-direita agredido por militantes da extrema-esquerda durante protestos em Lyon, no fim de semana.

Sete pessoas, incluindo um assessor de um deputado do partido de extrema-esquerda França Insubmissa (LFI), vão responder por acusações de homicídio no âmbito do caso, anunciou um procurador na quinta-feira. Faziam parte de um grupo de 11 pessoas detidas no início da semana.

Meloni, de orientação conservadora, escreveu nas redes sociais na quarta-feira que a morte “às mãos de grupos ligados ao extremismo de esquerda é uma ferida para toda a Europa”.

A declaração provocou uma resposta indignada de Macron na quinta-feira, que afirmou aos jornalistas, durante uma visita à Índia: "Fico sempre impressionado com a forma como as pessoas que são nacionalistas, que não querem ser incomodadas no seu próprio país, são sempre as primeiras a comentar o que se passa noutros países."

Macron, um centrista pró-europeu, e Meloni, uma das aliadas europeias mais próximas do Presidente norte-americano Donald Trump, já se haviam desentendido no passado sobre questões que vão desde o conflito na Ucrânia ao comércio e à política europeia.

A morte de Quentin Deranque, de 23 anos, durante os confrontos em Lyon, causou indignação em França, prejudicando a LFI e permitindo ao partido de extrema-direita União Nacional apresentar-se como vítima de violência extremista mortal.

O procurador de Lyon, Thierry Dran, declarou que Jacques-Elie Favrot, assessor acusado e deputado da LFI Raphael Arnault, enfrenta acusações de cumplicidade por instigação e ficou em prisão preventiva.

Um segundo colaborador de Arnault também foi detido, segundo a imprensa francesa.

França: Assessores parlamentares detidos em caso de homicídio de militante de extrema-direita

França: Assessores parlamentares detidos em caso de homicídio de militante de extrema-direita

O militante da extrema-direita Quentin Deranque, d(...)

O coordenador nacional da França Insubmissa, Manuel Bompard, declarou que o partido não tem qualquer responsabilidade na morte de Deranque e que se sente agora ele próprio ameaçado.

Em resposta às críticas de Macron a Meloni, o gabinete da primeira-ministra italiana divulgou um comunicado manifestando surpresa com as declarações, afirmando que Meloni tinha "expressado a sua profunda tristeza e consternação perante a trágica morte do jovem Quentin Deranque".

A morte está a agudizar as tensões políticas em França, numa altura em que o país está na véspera das eleições municipais de março e da corrida presidencial de 2027.

