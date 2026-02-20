De costas voltadas. Macron e Meloni discordam no caso da morte de militante de extrema-direita

Macron, um centrista pró-europeu, e Meloni, uma das aliadas europeias mais próximas do Presidente norte-americano Donald Trump, já se haviam desentendido no passado sobre questões que vão desde o conflito na Ucrânia ao comércio e à política europeia. A morte de Quentin Deranque, de 23 anos, durante os confrontos em Lyon, causou indignação em França, prejudicando a LFI e permitindo ao partido de extrema-direita União Nacional apresentar-se como vítima de violência extremista mortal. O procurador de Lyon, Thierry Dran, declarou que Jacques-Elie Favrot, assessor acusado e deputado da LFI Raphael Arnault, enfrenta acusações de cumplicidade por instigação e ficou em prisão preventiva. Um segundo colaborador de Arnault também foi detido, segundo a imprensa francesa.



O coordenador nacional da França Insubmissa, Manuel Bompard, declarou que o partido não tem qualquer responsabilidade na morte de Deranque e que se sente agora ele próprio ameaçado. Em resposta às críticas de Macron a Meloni, o gabinete da primeira-ministra italiana divulgou um comunicado manifestando surpresa com as declarações, afirmando que Meloni tinha "expressado a sua profunda tristeza e consternação perante a trágica morte do jovem Quentin Deranque". A morte está a agudizar as tensões políticas em França, numa altura em que o país está na véspera das eleições municipais de março e da corrida presidencial de 2027.