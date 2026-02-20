Depois do Gezani, Moçambique em alerta face a possível novo ciclone

Uma semana depois do ciclone Gezani ter atingido a região de Inhambane, Moçambique está de novo em alerta devido a um possível novo ciclone, que está em formação a leste de Madagáscar. Trata-se de um sistema de baixa pressão atmosférica, formado na bacia do Sudoeste do Índico, que evoluiu para depressão tropical. O INAM - Instituto Nacional de Meteorologia de Moçambique - acredita que o sistema apresenta potencial para evoluir para ciclone tropical nos próximos dias. Mas até ao momento, não constitui perigo para o Canal de Moçambique nem para a costa de Moçambique. O INAM garante que vai continuar a monitorizar a evolução do fenómeno e apela à população para que acompanhe regularmente a informação meteorológica e os avisos oficiais difundidos pelas autoridades nacionais competentes. Sobe número de mortos devido a cheias O número total de mortos na atual época das chuvas em Moçambique subiu para 228, com registo, desde outubro, de mais de 860 mil pessoas afetadas.

O Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres indica que foram afetadas 863.022 pessoas na presente época das chuvas. E que só as cheias de janeiro provocaram, pelo menos, 27 mortos. A passagem do ciclone Gezani em Inhambane, entre 13 e 14 de fevereiro, provocou a morte de levou à morte de outras quatro pessoas. Ainda de acordo com o Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres, quase 15 mil casas ficaram parcialmente destruídas, 5.900 totalmente destruídas e outras 183 mil ficaram inundadas. Há ainda 272 unidades de saúde afetadas, bem como 677 escolas. Daniel Chapo apela à construção resiliente O Presidente da República diz que o impacto das mudanças climáticas deve servir de aprendizagem para construir e reconstruir infraestruturas resilientes no país. Na cerimónia de entrega de mais três mil talhões de terra em Matutuíne, na província de Maputo, no âmbito do Projeto Nacional de Terra Infraestruturada, Daniel Chapo referiu que as tragédias "também nos ensinam que reconstruir não basta". "É preciso reconstruir melhor, planear melhor, construir com visão e recusar a continuidade da nossa vulnerabilidade". Daniel Chapo entende que, só assim, será possível garantir mais resiliência climática às comunidades, bem como promover o crescimento urbano e estimular a habitação digna.