Executores do testamento de Epstein propõem indemnização milionária às vítimas

Os executores do testamento de Jeffrey Epstein avançaram com uma proposta de indemnização entre 21 e 30 milhões de euros às vítimas, no âmbito de uma ação coletiva movida contra ambos. O acordo ainda carece de aprovação de um juiz federal em Nova Iorque.

Segundo uma minuta divulgada esta sexta-feira, Darren Indyke e Richard Kahn — antigo advogado pessoal e antigo contabilista de Epstein — propõem um pagamento de 25 milhões de dólares (21,2 milhões de euros), valor que pode subir para 35 milhões de dólares (29,7 milhões de euros), dependendo do número de vítimas consideradas elegíveis.

O documento, citado pela agência AFP, estabelece que o montante mais baixo se aplica caso sejam menos de 40 vítimas e que o valor máximo será pago se esse número for ultrapassado. Em ambos os cenários, não há qualquer admissão de culpa por parte dos executores do espólio.

Para beneficiarem do acordo, as vítimas terão de abdicar de outros processos judiciais e não podem ter recebido compensações anteriores provenientes do património de Epstein ou do Fundo de Compensação criado após a sua morte.

Darren Indyke e Richard Kahn foram acusados numa ação coletiva interposta em 2024 de terem facilitado e ocultado a atividade criminosa de Epstein, alegadamente para benefício financeiro próprio. Em resposta, a defesa rejeita as acusações. “Nenhum dos executores reconheceu qualquer irregularidade”, afirmou um advogado, em declarações citadas pela ABC News.

O património de Epstein foi avaliado, após a sua morte em agosto de 2019, em cerca de 600 milhões de dólares, valor que, entretanto, diminuiu com a resolução de vários processos judiciais.

Jeffrey Epstein ficou conhecido como o centro de uma extensa rede de tráfico sexual e exploração de menores, envolvendo dezenas de raparigas, algumas com apenas 14 anos, em propriedades nos Estados Unidos e nas Ilhas Virgens.