Governo ponderar retirar André da linha de sucessão ao trono

20 fev, 2026 - 23:13 • Reuters
O Governo britânico está a ponderar nova legislação para retirar Andrew Mountbatten-Windsor, irmão do Rei Carlos III, da linha de sucessão ao trono.
A medida deverá estar pronta quando estiver concluída a investigação policial em curso sobre as ligações de André a Jeffrey Epstein, afirmou na sexta-feira uma fonte oficial do Reino Unido.
Qualquer alteração à linha de sucessão exigirá consulta e acordo com os restantes países onde Carlos III, irmão de Andrew, é chefe de Estado, acrescentou a mesma fonte, que pediu para não ser identificada.
As buscas continuaram esta sexta-feira no leste de Inglaterra na mansão onde reside André, que está a ser investigado por conduta imprópria em cargo público.
As diligências vão prolongar-se durante o fim de semana e só deverão terminar na segunda-feira, indica a BBC.
A Polícia britânica também anunciou esta sexta-feira que está a contactar antigos e atuais funcionários da segurança de Andrew Mountbatten-Windsor.
O objetivo é apurar se estes contactos próximos do antigo príncipe testemunharam algum facto que possa ser relevante para a investigação.
André foi detido na quinta-feira de manhã, no dia do seu 66.º aniversário, e libertado ao fim de mais de 10 horas de interrogatório numa esquadra da Polícia de Thames Valley.