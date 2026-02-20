Hamas: acordo para Gaza só com fim da agressão israelita

"Qualquer processo ou acordo político discutido em relação à Faixa de Gaza e ao futuro do nosso povo palestiniano deve começar com a completa cessação da agressão”, garante o Hamas, que acrescenta como outras condições o levantamento do bloqueio israelita ao território e a garantia dos direitos nacionais legítimos dos palestinianos.

“Principalmente o direito à liberdade e à autodeterminação", escreveu o Hamas num comunicado divulgado quinta-feira à noite, em que critica

"a realização desta reunião enquanto os crimes da ocupação e as repetidas violações do acordo de cessar-fogo continuam".

Segundo o movimento islamita, a situação "obriga a comunidade internacional, bem como as partes participantes no Conselho de Segurança das Nações Unidas a tomar medidas concretas que o obriguem a pôr fim à sua agressão, a abrir as passagens, a permitir a entrada de ajuda humanitária sem restrições e a iniciar imediatamente a reconstrução" da Faixa de Gaza.

Israel insiste no desarmamento

Também a quinta-feira, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu insistiu que, antes de qualquer reconstrução da Faixa de Gaza, será necessário desarmar o Hamas.

"Concordámos com o nosso aliado, os Estados Unidos, que não haveria reconstrução de Gaza antes da desmilitarização de Gaza", afirmou Netanyahu, que esteve ausente da reunião em Washington.

Trump afirmou que vários países, principalmente do Golfo, prometeram "mais de sete mil milhões de dólares" para reconstruir o território palestiniano, devastado por dois anos de guerra.

O general norte-americano Jasper Jeffers, nomeado comandante da força internacional de estabilização prevista no plano de Trump para Gaza, aprovado em novembro pelo Conselho de Segurança da ONU, revelou que a Indonésia, um país maioritariamente muçulmano, vai assumir o papel de vice-comandante da força, que contará com militares de pelo menos cinco países: Indonésia, Marrocos, Cazaquistão, Kosovo e Albânia.

Na mesma reunião, Trump disse que o Conselho da Paz, visto por alguns analistas como uma alternativa ao multilateralismo do sistema da ONU, "praticamente supervisionará as Nações Unidas e assegurará que funcionem bem".

Na resposta, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, lembrou que cabe aos Estados-membros rever o funcionamento da organização.

O porta-voz do secretário-geral, Stéphane Dujarric, explicou em conferência de imprensa que "o que está claro, se se consultar a Carta da ONU, que continua a ser o nosso princípio orientador, é que o trabalho das Nações Unidas é supervisionado pelos Estados-membros, através da Assembleia Geral e do Conselho de Segurança".