Marcelo recebido por Felipe VI em Madrid na última visita oficial

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, é recebido esta sexta-feira em Madrid com honras militares pelo Rei de Espanha, Felipe VI, naquela que é a sua última visita oficial como chefe de Estado.

Marcelo Rebelo de Sousa chegou à capital espanhola ao final da tarde de terça-feira e será recebido esta sexta-feira pelas 12:30 locais (11:30 em Lisboa) com honras militares por Felipe VI no Palácio Real de Madrid, segundo a Presidência da República e a Casa Real de Espanha.

Segue-se um encontro entre os dois chefes de Estado e um almoço, também no Palácio Real de Madrid, oferecido pelos Reis de Espanha, Felipe VI e Letizia, em honra do Presidente português.

Estão previstos discursos de Felipe VI e de Marcelo Rebelo de Sousa neste almoço.

Segundo fontes da Casa Real espanhola, há cerca de 100 pessoas convidadas para o almoço, entre elas, os presidentes das duas câmaras do parlamento de Espanha (Congresso dos Deputados e do Senado), do Tribunal Supremo e do Tribunal Constitucional; o presidente do governo regional da Galiza; os presidentes da câmara de Madrid e Badajoz, o secretário de Estado da União Europeia e o chefe do Estado Maior da Defesa.

A lista de convidados incluiu ainda o presidente da confederação patronal de Espanha, presidentes de diversas empresas com presença em Portugal, assim como personalidades da cultura e do desporto, como a atleta portuguesa Carla Sacramento (que reside em Madrid), ou a presidente da Fundação Saramago, Pilar del Rio.

O Presidente da República passará depois por uma receção na embaixada de Portugal em Madrid, antes de regressar a Lisboa, ao final da tarde.

Marcelo Rebelo de Sousa escolheu o Vaticano e Espanha para as primeiras e últimas visitas enquanto Presidente da República e adiou por duas vezes esta visita de despedida a Madrid, em dezembro e no início deste mês.

O primeiro adiamento deveu-se à inesperada operação do Presidente a uma hérnia abdominal. A visita foi adiada de novo no início de fevereiro, por decisão conjunta com o Rei de Espanha, devido às tempestades que atingiram os dois países.



