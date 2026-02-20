Morreu Eric Dane, popular ator da série "Anatomia de Grey". Há um ano foi diagnosticado com Esclerose Lateral Amiotrófica

Morreu ontem aos 53 anos de idade, o actor norte-americano Eric Dane. Era conhecido sobretudo pelo papel na série televisiva sobre médicos 'Anatomia de Grey'.

Dane morreu na sequência do diagnóstico há um ano de esclerose lateral amiotrófica (ou doença de Lou Gehrig). A esclerose Lateral Amiotrófica, uma doença neuromuscular, rara e de carácter progressivo. Geralmente, a doença causa a morte do paciente em menos de cinco anos.

O ator, que nasceu em São Francisco, na California, em novembro de 1972. Nos ecrãs ficou também conhecido pela série 'Euphoria'.

"Ele passou os últimos dias cercado por amigos queridos, a sua esposa dedicada e as suas duas lindas filhas, Billie e Georgia, que eram o centro de seu mundo", lê-se num comunicado dos agentes do ator que pedem privacidade à família enlutada.