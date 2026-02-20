​NASA lança nova missão à volta da Lua a 6 de março

20 fev, 2026 - 17:16 • Reuters
A agência espacial norte-americana NASA aponta para 6 de março como data de lançamento de quatro astronautas numa missão em torno da Lua e de regresso à Terra, no âmbito da missão Artemis II.
A decisão surge depois de terem sido ultrapassados problemas no abastecimento do foguetão durante um segundo ensaio geral crucial esta semana.
Na noite de quinta-feira, a NASA concluiu um ensaio de contagem decrescente para o lançamento da Artemis II que se prolongou por quase 50 horas.
O foguetão foi abastecido com cerca de 2,7 milhões de litros de combustível sem registar as fugas de hidrogénio que tinham comprometido o ensaio inicial no mês passado, indicaram responsáveis durante uma conferência de imprensa.