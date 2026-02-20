Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 20 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Espaço

​NASA lança nova missão à volta da Lua a 6 de março

20 fev, 2026 - 17:16 • Reuters

A decisão surge depois de terem sido ultrapassados problemas no abastecimento do foguetão durante um segundo ensaio geral crucial esta semana.

A+ / A-

A agência espacial norte-americana NASA aponta para 6 de março como data de lançamento de quatro astronautas numa missão em torno da Lua e de regresso à Terra, no âmbito da missão Artemis II.

A decisão surge depois de terem sido ultrapassados problemas no abastecimento do foguetão durante um segundo ensaio geral crucial esta semana.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Na noite de quinta-feira, a NASA concluiu um ensaio de contagem decrescente para o lançamento da Artemis II que se prolongou por quase 50 horas.

O foguetão foi abastecido com cerca de 2,7 milhões de litros de combustível sem registar as fugas de hidrogénio que tinham comprometido o ensaio inicial no mês passado, indicaram responsáveis durante uma conferência de imprensa.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 20 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Seguradoras "estão a fazer grande esforço" para acelerar peritagens

Seguradoras "estão a fazer grande esforço" para aceler(...)

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através do 112

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através(...)

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)