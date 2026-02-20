Supremo Tribunal dos EUA anula grande parte das tarifas de Trump

O Supremo Tribunal dos Estados Unidos anulou, nesta sexta-feira, a maioria das tarifas impostas por Donald Trump em abril do ano passado. O Presidente norte-americano já reagiu com a convocação de uma conferência de imprensa, agendada para as 17h45 (hora de Lisboa).

Em causa está a lei de 1977 que dá ao Presidente dos EUA poderes de decisão em situações de emergência. Acontece que, apesar de o Presidente norte-americano a ter invocado para impor as tarifas que se tornaram a base da sua política comercial, o Supremo considera que a lei não podia ter sido usada nesta situação

Os juízes, numa decisão tomada por 6 votos a favor e 3 contra, confirmam assim uma decisão anterior, de um tribunal de instância inferior, que já tinha considerado que o Presidente excedeu os seus poderes ao utilizar esta lei.

A União Europeia e o Reino Unido já reagiram, dizendo estar a analisar as implicações da decisão do Supremo, mantendo contacto próximo com a Administração Trump.

O que disse o Supremo?

Os juízes concluíram que a interpretação da Administração Trump de que a lei em causa –– confere ao Presidente o poder de impor tarifas (taxas alfandegárias) invade as competências do Congresso e, por isso mesmo, viola um princípio jurídico conhecido como

Os três juízes com voto vencido foram os conservadores Clarence Thomas, Samuel Alito e Brett Kavanaugh. Juntaram-se a John Roberts, presidente do Supremo, os juízes conservadores Neil Gorsuch e Amy Coney Barrett, ambos nomeados por Trump durante o seu primeiro mandato, bem como os três juízes liberais.

O que é a doutrina da grande relevância?

É uma doutrina que exige que atos do poder executivo com “vasta relevância económica e política” sejam claramente autorizados pelo Congresso. O tribunal utilizou esta doutrina no passado para travar, por exemplo, algumas das principais medidas executivas do antigo Presidente democrata Joe Biden.

Assim, o presidente do Supremo, o conservador John Roberts — que redigiu o acórdão — escreve que “o Presidente tem de ‘apontar para uma autorização clara do Congresso’ para justificar a sua extraordinária reivindicação do poder de impor tarifas”, algo que “não consegue fazer.”

Por que motivo o Supremo se pronunciou sobre o tema?

Foi intentada uma ação judicial por empresas que consideraram ter sido afetadas pelas tarifas que Trump impôs a diversos países — entre eles vários aliados dos EUA, como a UE e o Reino Unido —, e por 12 estados norte-americanos, a maioria governados por democratas. Em causa estava o facto de Trump usar a lei de 1977 para impor unilateralmente impostos sobre importações.

E o que diz a Constituição?

Sobre impostos e taxas alfandegarias (ou tarifas), a Constituição dos EUA é bastante clara: atribui ao Congresso, e não ao Presidente, a autoridade para impô-las.

Apesar disso, Trump recorreu à Lei dos Poderes Económicos em Situação de Emergência Internacional para impor tarifas a quase todos os parceiros comerciais dos EUA sem a aprovação do Congresso.

E o que diz a Lei de 1977?

A Lei dos Poderes Económicos em Situação de Emergência Internacional permite a um Presidente regular o comércio apenas em caso de emergência nacional, o que não era o caso. Historicamente, tem sido utilizada para impor sanções a inimigos ou congelar os seus activos.

Trump chegou mesmo a referir-se às tarifas como "vitais" para a segurança económica do país e considerou que os norte-americanos foram "explorados" durante anos por outros países, como a China, nas trocas comerciais. Na sua opinião, os Estados Unidos ficariam indefesos e arruinados sem as tarifas que criou. "Sem elas, o resto do mundo rir-se-ia de nós, porque usaram tarifas contra nós durante anos e tiraram partido de nós”, defendeu o Presidente.

Quando foram anunciadas as primeiras tarifas?

A 2 de abril de 2025, o “Dia da Libertação” segundo Trump, foram anunciadas as primeiras tarifas “recíprocas” sobre bens importados da maioria dos parceiros comerciais dos EUA. Nessa altura, a lei foi invocada para responder ao que Trump considerou ser uma emergência nacional relacionada com os défices comerciais dos EUA — que existiam há décadas.

Em fevereiro e março do mesmo ano, a lei de 1977 foi novamente usada para impor tarifas à China, ao Canadá e ao México. Dessa vez, o Presidente dos EUA apontou como emergência nacional o combate ao tráfico de drogas e fentanil para os Estados Unidos.