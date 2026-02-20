Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 20 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

EUA

Supremo Tribunal dos EUA anula grande parte das tarifas de Trump

20 fev, 2026 - 15:24 • Ana Kotowicz com Reuters

Presidente não tinha base legal para impor as tarifas anunciadas em 2025, diz o Supremo. UE e Reino Unido estão em contacto com Administração Trump para perceber as implicações desta decisão.

A+ / A-

O Supremo Tribunal dos Estados Unidos anulou, nesta sexta-feira, a maioria das tarifas impostas por Donald Trump em abril do ano passado. O Presidente norte-americano já reagiu com a convocação de uma conferência de imprensa, agendada para as 17h45 (hora de Lisboa).

Em causa está a lei de 1977 que dá ao Presidente dos EUA poderes de decisão em situações de emergência. Acontece que, apesar de o Presidente norte-americano a ter invocado para impor as tarifas que se tornaram a base da sua política comercial, o Supremo considera que a lei não podia ter sido usada nesta situação

Os juízes, numa decisão tomada por 6 votos a favor e 3 contra, confirmam assim uma decisão anterior, de um tribunal de instância inferior, que já tinha considerado que o Presidente excedeu os seus poderes ao utilizar esta lei.

A União Europeia e o Reino Unido já reagiram, dizendo estar a analisar as implicações da decisão do Supremo, mantendo contacto próximo com a Administração Trump.

O que disse o Supremo?

Os juízes concluíram que a interpretação da Administração Trump de que a lei em causa – a Lei dos Poderes Económicos em Situação de Emergência Internacional – confere ao Presidente o poder de impor tarifas (taxas alfandegárias) invade as competências do Congresso e, por isso mesmo, viola um princípio jurídico conhecido como a doutrina das “questões de grande relevância”.

Os três juízes com voto vencido foram os conservadores Clarence Thomas, Samuel Alito e Brett Kavanaugh. Juntaram-se a John Roberts, presidente do Supremo, os juízes conservadores Neil Gorsuch e Amy Coney Barrett, ambos nomeados por Trump durante o seu primeiro mandato, bem como os três juízes liberais.

O que é a doutrina da grande relevância?

É uma doutrina que exige que atos do poder executivo com “vasta relevância económica e política” sejam claramente autorizados pelo Congresso. O tribunal utilizou esta doutrina no passado para travar, por exemplo, algumas das principais medidas executivas do antigo Presidente democrata Joe Biden.

Assim, o presidente do Supremo, o conservador John Roberts — que redigiu o acórdão — escreve que “o Presidente tem de ‘apontar para uma autorização clara do Congresso’ para justificar a sua extraordinária reivindicação do poder de impor tarifas”, algo que “não consegue fazer.”

Por que motivo o Supremo se pronunciou sobre o tema?

Foi intentada uma ação judicial por empresas que consideraram ter sido afetadas pelas tarifas que Trump impôs a diversos países — entre eles vários aliados dos EUA, como a UE e o Reino Unido —, e por 12 estados norte-americanos, a maioria governados por democratas. Em causa estava o facto de Trump usar a lei de 1977 para impor unilateralmente impostos sobre importações.

E o que diz a Constituição?

Sobre impostos e taxas alfandegarias (ou tarifas), a Constituição dos EUA é bastante clara: atribui ao Congresso, e não ao Presidente, a autoridade para impô-las.

Apesar disso, Trump recorreu à Lei dos Poderes Económicos em Situação de Emergência Internacional para impor tarifas a quase todos os parceiros comerciais dos EUA sem a aprovação do Congresso.

E o que diz a Lei de 1977?

A Lei dos Poderes Económicos em Situação de Emergência Internacional permite a um Presidente regular o comércio apenas em caso de emergência nacional, o que não era o caso. Historicamente, tem sido utilizada para impor sanções a inimigos ou congelar os seus activos.

Trump chegou mesmo a referir-se às tarifas como "vitais" para a segurança económica do país e considerou que os norte-americanos foram "explorados" durante anos por outros países, como a China, nas trocas comerciais. Na sua opinião, os Estados Unidos ficariam indefesos e arruinados sem as tarifas que criou. "Sem elas, o resto do mundo rir-se-ia de nós, porque usaram tarifas contra nós durante anos e tiraram partido de nós”, defendeu o Presidente.

Quando foram anunciadas as primeiras tarifas?

A 2 de abril de 2025, o “Dia da Libertação” segundo Trump, foram anunciadas as primeiras tarifas “recíprocas” sobre bens importados da maioria dos parceiros comerciais dos EUA. Nessa altura, a lei foi invocada para responder ao que Trump considerou ser uma emergência nacional relacionada com os défices comerciais dos EUA — que existiam há décadas.
Em fevereiro e março do mesmo ano, a lei de 1977 foi novamente usada para impor tarifas à China, ao Canadá e ao México. Dessa vez, o Presidente dos EUA apontou como emergência nacional o combate ao tráfico de drogas e fentanil para os Estados Unidos.
Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 20 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Seguradoras "estão a fazer grande esforço" para acelerar peritagens

Seguradoras "estão a fazer grande esforço" para aceler(...)

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através do 112

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através(...)

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)