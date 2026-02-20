Supremo Tribunal dos EUA anula grande parte das tarifas de Trump

20 fev, 2026 - 15:24 • Ana Kotowicz com Reuters
O Supremo Tribunal dos Estados Unidos anulou, nesta sexta-feira, a maioria das tarifas impostas por Donald Trump em abril do ano passado. O Presidente norte-americano já reagiu com a convocação de uma conferência de imprensa, agendada para as 17h45 (hora de Lisboa).
Em causa está a lei de 1977 que dá ao Presidente dos EUA poderes de decisão em situações de emergência. Acontece que, apesar de o Presidente norte-americano a ter invocado para impor as tarifas que se tornaram a base da sua política comercial, o Supremo considera que a lei não podia ter sido usada nesta situação
Os juízes, numa decisão tomada por 6 votos a favor e 3 contra, confirmam assim uma decisão anterior, de um tribunal de instância inferior, que já tinha considerado que o Presidente excedeu os seus poderes ao utilizar esta lei.
A União Europeia e o Reino Unido já reagiram, dizendo estar a analisar as implicações da decisão do Supremo, mantendo contacto próximo com a Administração Trump.
Os três juízes com voto vencido foram os conservadores Clarence Thomas, Samuel Alito e Brett Kavanaugh. Juntaram-se a John Roberts, presidente do Supremo, os juízes conservadores Neil Gorsuch e Amy Coney Barrett, ambos nomeados por Trump durante o seu primeiro mandato, bem como os três juízes liberais.
É uma doutrina que exige que atos do poder executivo com “vasta relevância económica e política” sejam claramente autorizados pelo Congresso. O tribunal utilizou esta doutrina no passado para travar, por exemplo, algumas das principais medidas executivas do antigo Presidente democrata Joe Biden.
Assim, o presidente do Supremo, o conservador John Roberts — que redigiu o acórdão — escreve que “o Presidente tem de ‘apontar para uma autorização clara do Congresso’ para justificar a sua extraordinária reivindicação do poder de impor tarifas”, algo que “não consegue fazer.”
Foi intentada uma ação judicial por empresas que consideraram ter sido afetadas pelas tarifas que Trump impôs a diversos países — entre eles vários aliados dos EUA, como a UE e o Reino Unido —, e por 12 estados norte-americanos, a maioria governados por democratas. Em causa estava o facto de Trump usar a lei de 1977 para impor unilateralmente impostos sobre importações.
Sobre impostos e taxas alfandegarias (ou tarifas), a Constituição dos EUA é bastante clara: atribui ao Congresso, e não ao Presidente, a autoridade para impô-las.
Apesar disso, Trump recorreu à Lei dos Poderes Económicos em Situação de Emergência Internacional para impor tarifas a quase todos os parceiros comerciais dos EUA sem a aprovação do Congresso.
A Lei dos Poderes Económicos em Situação de Emergência Internacional permite a um Presidente regular o comércio apenas em caso de emergência nacional, o que não era o caso. Historicamente, tem sido utilizada para impor sanções a inimigos ou congelar os seus activos.
Trump chegou mesmo a referir-se às tarifas como "vitais" para a segurança económica do país e considerou que os norte-americanos foram "explorados" durante anos por outros países, como a China, nas trocas comerciais. Na sua opinião, os Estados Unidos ficariam indefesos e arruinados sem as tarifas que criou. "Sem elas, o resto do mundo rir-se-ia de nós, porque usaram tarifas contra nós durante anos e tiraram partido de nós”, defendeu o Presidente.