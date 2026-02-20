Trump contesta Supremo e anuncia nova tarifa global de 10%

20 fev, 2026 - 18:43 • Ricardo Vieira
O Presidente norte-americano contesta a decisão do Supremo Tribunal e anuncia uma nova tarifa internacional de 10%.
Donald Trump está "profundamente desapontado" com a decisão do Supremo Tribunal de anular a maioria das tarifas comerciais aplicadas pelos Estados Unidos no último ano.
"A decisão do Supremo não revoga as tarifas, apenas revoga um uso particular de tarifas IEEPA [International Emergency Economic Powers Act]", argumenta Trump, em conferência de imprensa.
O Presidente norte-americano diz ter "vergonha de alguns membros do Supremo Tribunal", que se deixaram "influenciar por interesses estrangeiros".
"Eu posso destruir as trocas comerciais, eu posso destruir os países, posso fazer um embargo, mas não posso cobrar um dólar. O quão ridículo é isso? A decisão deles é incorreta, mas não interessa porque temos medidas muito poderosas ao nosso dispor", declarou.
Na sua argumentação para continuar a aplicar tarifas, Trump utilizou a declaração de voto do juiz Brett Kavanaugh, que foi um dos que votou contra a anulação de tarifas.
Nesta declaração na Casa Branca, Trump avisa que pode "cobrar muito mais do que estava a cobrar" aos países estrangeiros e que vai, agora, seguir "a direção que deveria ter seguido inicialmente".
O Presidente norte-americano afirmou que não é claro se ou quando poderão existir reembolsos, depois de o Supremo Tribunal dos Estados Unidos ter anulado as suas amplas tarifas aduaneiras, acrescentando que a questão poderá levar anos a ser resolvida nos tribunais.
O Supremo Tribunal dos Estados Unidos anulou, nesta sexta-feira, a maioria das tarifas impostas por Donald Trump em abril do ano passado.
Em causa está a lei de 1977 que dá ao Presidente dos EUA poderes de decisão em situações de emergência. Acontece que, apesar de o Presidente norte-americano a ter invocado para impor as tarifas que se tornaram a base da sua política comercial, o Supremo considera que a lei não podia ter sido usada nesta situação.
Os juízes, numa decisão tomada por 6 votos a favor e 3 contra, confirmam assim uma decisão anterior, de um tribunal de instância inferior, que já tinha considerado que o Presidente excedeu os seus poderes ao utilizar esta lei.
[em atualização]