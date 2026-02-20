Trump contesta Supremo e anuncia nova tarifa global de 10%

O Presidente norte-americano contesta a decisão do Supremo Tribunal e anuncia uma nova tarifa internacional de 10%.

Donald Trump está "profundamente desapontado" com a decisão do Supremo Tribunal de anular a maioria das tarifas comerciais aplicadas pelos Estados Unidos no último ano.

"A decisão do Supremo não revoga as tarifas, apenas revoga um uso particular de tarifas IEEPA [International Emergency Economic Powers Act]", argumenta Trump, em conferência de imprensa.

O Presidente norte-americano diz ter "vergonha de alguns membros do Supremo Tribunal", que se deixaram "influenciar por interesses estrangeiros".

"Eu posso destruir as trocas comerciais, eu posso destruir os países, posso fazer um embargo, mas não posso cobrar um dólar. O quão ridículo é isso? A decisão deles é incorreta, mas não interessa porque temos medidas muito poderosas ao nosso dispor", declarou.

Na sua argumentação para continuar a aplicar tarifas, Trump utilizou a declaração de voto do juiz Brett Kavanaugh, que foi um dos que votou contra a anulação de tarifas.