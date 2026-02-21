Afinal não são 10%, mas 15%: Trump agrava tarifas globais

O Presidente dos Estados Unidos anunciou este sábado que vai aumentar de 10% para 15% as tarifas temporárias aplicadas a quase todas as importações do país, invocando o limite máximo permitido por lei, depois de o Supremo Tribunal ter considerado inválido o anterior programa de taxas.

A decisão surge um dia após o tribunal, por seis votos contra três, ter concluído que o chefe de Estado excedeu a sua autoridade ao impor um conjunto de tarifas mais elevadas ao abrigo de uma lei de emergência económica.

Na sexta-feira, Trump tinha anunciado de imediato uma taxa uniforme de 10% sobre todas as importações.

As novas tarifas assentam numa legislação distinta, conhecida como Secção 122, que autoriza a aplicação de taxas até 15%, mas exige aprovação do Congresso para que possam vigorar além de 150 dias.