Afinal não são 10%, mas 15%: Trump agrava tarifas globais

21 fev, 2026 - 17:13 • Fábio Monteiro com Reuters
O Presidente dos Estados Unidos anunciou este sábado que vai aumentar de 10% para 15% as tarifas temporárias aplicadas a quase todas as importações do país, invocando o limite máximo permitido por lei, depois de o Supremo Tribunal ter considerado inválido o anterior programa de taxas.
A decisão surge um dia após o tribunal, por seis votos contra três, ter concluído que o chefe de Estado excedeu a sua autoridade ao impor um conjunto de tarifas mais elevadas ao abrigo de uma lei de emergência económica.
Na sexta-feira, Trump tinha anunciado de imediato uma taxa uniforme de 10% sobre todas as importações.
As novas tarifas assentam numa legislação distinta, conhecida como Secção 122, que autoriza a aplicação de taxas até 15%, mas exige aprovação do Congresso para que possam vigorar além de 150 dias.
EUA
Numa publicação nas redes sociais, o Presidente norte-americano indicou que utilizará esse período para trabalhar na adoção de outras tarifas “legalmente permissíveis”.
A administração tenciona recorrer a dois outros estatutos que permitem impor taxas sobre produtos ou países específicos com base em investigações relacionadas com segurança nacional ou práticas comerciais consideradas desleais.
“Eu, como Presidente dos Estados Unidos da América, vou, com efeitos imediatos, elevar a tarifa mundial de 10% sobre países, muitos dos quais têm ‘explorado’ os EUA durante décadas, sem retribuição (até eu aparecer!), para o nível totalmente permitido e legalmente testado de 15%”, escreveu Donald Trump na rede Truth Social.
Desde a decisão do Supremo, Trump tem mantido a postura de confronto na frente comercial global, atacando juízes em termos pessoais e defendendo que mantém o poder de impor tarifas conforme entender.