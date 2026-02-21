Conservadores alemães aprovam proibição das redes sociais para menores de 14 anos

Os conservadores alemães aprovaram este sábado uma moção que propõe a proibição da utilização de redes sociais por menores de 14 anos e a introdução de mecanismos de verificação digital mais exigentes para adolescentes.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

A União Democrata-Cristã, liderada pelo chanceler Friedrich Merz, defende ainda a aplicação de multas às plataformas online que não cumpram os limites de idade e a harmonização dessas regras a nível da União Europeia. A proposta reforça o impulso político para restrições semelhantes na Alemanha e noutros países europeus.

Espanha, Grécia, França e Reino Unido estão igualmente a analisar proibições ou limitações no acesso a plataformas como TikTok ou Instagram. A iniciativa surge depois de a Austrália se ter tornado, no ano passado, o primeiro país a obrigar as plataformas a cortar o acesso a crianças.

A pressão crescente dos países europeus sobre as empresas tecnológicas poderá provocar tensões com os Estados Unidos. O Presidente norte-americano, Donald Trump, ameaçou impor tarifas e sanções caso países da União Europeia avancem com novos impostos ou regulamentações digitais que afetem empresas norte-americanas.

“Apelamos ao Governo federal para que introduza um limite legal de idade de 14 anos para a utilização de redes sociais e para que responda à necessidade especial de proteção na esfera digital até aos 16 anos”, refere a moção aprovada no sábado.

Os parceiros de coligação da CDU, os sociais-democratas, também manifestaram apoio a restrições ao uso de redes sociais por crianças, aumentando a probabilidade de o Governo federal avançar com medidas. No entanto, no sistema federal alemão, a regulação dos media é competência dos estados federados, que terão de negociar entre si regras uniformes a nível nacional.