Depois de Obama dizer que extraterrestres "são reais", Trump ordena partilha de ficheiros secretos

21 fev, 2026 - 00:26 • Catarina Magalhães
O Presidente norte-americano, Donald Trump, ordenou as agências federais a divulgar ficheiros oficiais do Governo relacionados à vida extraterrestre e objetos voadores não-identificados (OVNIs) depois de Obama comentar num podcast que estes seres existirem.
"São reais, mas nunca os vi", disse o antigo Presidente dos Estados Unidos da América (EUA) em entrevista no podcast de Brian Tyler Cohen, publicado no sábado.
Obama garantiu ainda que estes seres não são mantidos na Área 51, no deserto do Nevada e desmentiu qualquer "instalação subterrânea" para manter os extraterrestres escondidos.
A misteriosa Área 51 é uma zona militar em que as forças armadas dos EUA guardariam provas de vida extraterrestre, como apontam várias teorias nas últimas décadas – e Obama veio reacender esta hipótese sobre vida alienígena e outros fenómenos.
Rodeado por jornalistas, Trump reagiu na quinta-feira aos comentários polémicos de Obama, criticando as declarações do ex-Presidente dos EUA e acusando-o de ter revelado informação confidencial.
"Ele revelou informação classificada e cometeu um grande erro", condenou Trump.
Contudo, Barack Obama fez questão de esclarecer melhor as suas declarações virais no podcast, horas depois da divulgação da conversa.
Numa publicação na sua conta de Instagram, Barack Obama publicou um excerto do vídeo e disse que não viu "qualquer prova durante a presidência de que extraterrestres tenham feito contacto connosco".
"Estatisticamente o universo é tão vasto que as probabilidades de existir vida algures por aí são boas", explicou.
Apesar de ter criticado a entrevista, Donald Trump também disse não ter provas, mas logo a seguir admitiu divulgar todos os arquivos secretos relacionados com a vida destes seres.
"Não se são reais ou não", insistiu Trump.
O atual líder dos Estados Unidos vai ordenar o secretário de Defesa e chefe do Pentágono, Pete Hegseth, e outra agências federais a divulgar informações deste assunto "extremamente interessante e importante", para além das disponíveis nos arquivos nacionais norte-americanos.
Recorde-se que uma sondagem norte-americana de outubro de 2025 revelou que metade dos americanos acreditam que estes seres já visitaram o planeta Terra, sendo que 16% destes afirmaram que nos próximos dez anos os extraterrestres vão contactar "muito provavelmente" com a vida humana.