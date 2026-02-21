Estudantes iranianos retomam protestos contra o regime

21 fev, 2026 - 21:11 • Redação
Protestos decorreram no sábado em diferentes estabelecimentos de ensino superior no Irão, assinalando o regresso às aulas com apelos contra o regime. A notícia é avançada pela "BBC".
Manifestantes prestaram homenagem a milhares de pessoas mortas durante os protestos nacionais entretanto reprimidos pelas autoridades.
Não é claro, para já, se houve detenções.
Em janeiro, a agência Hrana, sediada nos Estados Unidos, indicou ter confirmado a morte de pelo menos 6.159 pessoas desde o início da agitação, incluindo 5.804 manifestantes, 92 crianças e 214 indivíduos ligados ao Governo. A organização afirmou ainda estar a investigar mais 17.000 mortes reportadas.
Contexto das manifestações coincide com o aumento da presença militar norte-americana nas imediações do Irão.