Major-general Carlos Branco: "Um ataque ao Irão não são favas contadas. Vai ser uma guerra de atrição”

21 fev, 2026 - 08:05 • Marisa Gonçalves
O major-general Carlos Branco admitiu a possibilidade de um ataque norte-americano ao Irão, em entrevista à Renascença.
Ao mesmo tempo, Carlos Branco entende que, por enquanto, vigora ainda uma forma de pressão para voltar à mesa das negociações sobre o programa nuclear iraniano “para que os iranianos cedam nas imposições que os norte-americanos lhes querem colocar”.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Apesar de confirmar que há uma maior concentração de equipamento militar na região e nas áreas próximas, o major-general considerou que “o volume do equipamento, nesta altura, não parece ser suficiente para que os norte-americanos possam averbar uma vitória retumbante”.
De acordo com a "CNN Portugal", o Lockheed C-5M Super Galaxy, a maior aeronave de transporte estratégico da Força Aérea dos EUA, aterrou na manhã de sexta-feira na Base das Lajes, nos Açores, numa ocasião em que Washington tem reforçado os meios em vários pontos da Europa.
"Não vale a pena fazer especulações", afirma o Pre(...)
Carlos Branco lembrou ainda que o Presidente norte-americano, Donald Trump, deu um prazo de 10 dias para decidir se é possível alcançar um acordo com o Irão sobre o seu programa nuclear, sem descartar que esse prazo pode não ser respeitado pelo líder dos Estados Unidos da América (EUA).
Em caso de um ataque militar norte-americano, o Major-General Carlos Branco apontou que o regime iraniano tem vindo a reforçar os seus sistemas de defesa aérea.
“O Irão tem um sistema avançado de comando e controlo. Nesta altura, tem o apoio da Rússia e da China e esteve a preparar-se, durante este tempo, para este embate que não será uma surpresa, como aconteceu no ano passado”, referiu.
O especialista em assuntos de Defesa destacou, em concreto, a nova tecnologia chinesa dos radares anti-furtivos. “Permitem identificar aparelhos como o F-35, ou o B-2”, explicou, acrescentando que os iranianos também possuem equipamento hipersónico capaz de provocar danos significativos à frota norte-americana.
Ultimato
Estados Unidos anunciaram estar prontos para ataca(...)
Caso a operação militar dos EUA avance, o major-general acredita que não será isenta de riscos.
“Desculpe o plebeísmo, mas isto não são favas contadas. Não vai ser uma operação rápida como aquela que decorreu há cerca de seis meses", analisou.
"Vai ser uma guerra de atrição e, naturalmente, com consequências políticas, uma vez que se a guerra se prolongar, isso irá ter impacto nas ‘midterms’ (eleições intercalares de novembro)."
Carlos Branco salientou também que o objetivo de Trump é provocar uma mudança de regime no Irão e antevê que “se a operação norte-americana decorrer mal, terá consequências para o futuro político do Presidente norte-americano”.
O especialista em assuntos de Defesa não escondeu ainda a preocupação com o atual contexto no Médio Oriente, acrescentando que a marinha iraniana e uma corveta russa estão a realizar exercícios de simulação do fecho do estreito de Ormuz, o que a acontecer provocará uma recessão económica global.