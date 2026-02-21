Major-general Carlos Branco: "Um ataque ao Irão não são favas contadas. Vai ser uma guerra de atrição”

O major-general Carlos Branco admitiu a possibilidade de um ataque norte-americano ao Irão, em entrevista à Renascença. Ao mesmo tempo, Carlos Branco entende que, por enquanto, vigora ainda uma forma de pressão para voltar à mesa das negociações sobre o programa nuclear iraniano “para que os iranianos cedam nas imposições que os norte-americanos lhes querem colocar”.

Apesar de confirmar que há uma maior concentração de equipamento militar na região e nas áreas próximas, o major-general considerou que “o volume do equipamento, nesta altura, não parece ser suficiente para que os norte-americanos possam averbar uma vitória retumbante”. De acordo com a "CNN Portugal", o Lockheed C-5M Super Galaxy, a maior aeronave de transporte estratégico da Força Aérea dos EUA, aterrou na manhã de sexta-feira na Base das Lajes, nos Açores, numa ocasião em que Washington tem reforçado os meios em vários pontos da Europa.

Carlos Branco lembrou ainda que o Presidente norte-americano, Donald Trump, deu um prazo de 10 dias para decidir se é possível alcançar um acordo com o Irão sobre o seu programa nuclear, sem descartar que esse prazo pode não ser respeitado pelo líder dos Estados Unidos da América (EUA). Em caso de um ataque militar norte-americano, o Major-General Carlos Branco apontou que o regime iraniano tem vindo a reforçar os seus sistemas de defesa aérea. “O Irão tem um sistema avançado de comando e controlo. Nesta altura, tem o apoio da Rússia e da China e esteve a preparar-se, durante este tempo, para este embate que não será uma surpresa, como aconteceu no ano passado”, referiu. O especialista em assuntos de Defesa destacou, em concreto, a nova tecnologia chinesa dos radares anti-furtivos. “Permitem identificar aparelhos como o F-35, ou o B-2”, explicou, acrescentando que os iranianos também possuem equipamento hipersónico capaz de provocar danos significativos à frota norte-americana.