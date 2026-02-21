Ouvir
Rússia

Moscovo troca museu de campos de concentração soviéticos por outro de "crimes nazis"

21 fev, 2026 - 01:06 • Lusa

Nova exposição abordará "todas as etapas" dos crimes nazis durante a "Grande Guerra Patriótica", nome dado na Rússia ao conflito entre a União Soviética e a Alemanha nazi de 1941 a 1945. Museu da História dos Gulag era o único grande museu estatal na Rússia dedicado às repressões soviéticas.

A+ / A-

O Museu da História dos Gulag, os campos de concentração soviéticos, vai ser encerrado definitivamente em Moscovo e substituído por uma instituição dedicada à memória dos "crimes nazis", anunciou sexta-feira a câmara municipal de Moscovo.

Este era o único grande museu estatal na Rússia dedicado às repressões soviéticas.

A nova exposição permanente abordará "todas as etapas" dos crimes nazis durante a "Grande Guerra Patriótica", nome dado na Rússia ao conflito entre a União Soviética (URSS) e a Alemanha nazi de 1941 a 1945, informou a autarquia de Moscovo.

O novo museu será dedicado "às vítimas do genocídio do povo soviético", acrescentou a autarquia, afirmando que este é um dos "aspetos essenciais do trabalho desenvolvido para a educação patriótica e instrução histórica das gerações mais jovens".

Segundo a autarquia, a instituição que vai ocupar o antigo edifício do Museu do Gulag tem previsão de inauguração "ainda este ano". A luta da URSS contra a Alemanha nazi tem sido particularmente glorificada na Rússia nos últimos anos.

O Kremlin está a usar esta memória para exaltar o poder soviético e justificar a ofensiva em grande escala contra a Ucrânia, lançada em fevereiro de 2022 sob o pretexto de "desnazificar" o país.

Criado em 2001 com o apoio da câmara municipal de Moscovo e por iniciativa do historiador e antigo deportado Anton Antonov-Ovseyenko, o Museu da História do Gulag abriu as suas portas em 2004.

Abrigava arquivos e objetos que pertenceram às vítimas. A sua exposição permanente era dedicada à história dos campos soviéticos de 1918 a 1956.

"A exposição do Museu do Gulag será completamente desmontada. Os funcionários do museu estão preocupados com o seu destino e estão a fazer todos os possíveis para a salvar e preservar", disse à AFP na sexta-feira uma fonte próxima da administração do museu.

O Museu do Gulag foi encerrado "temporariamente" em novembro de 2024, oficialmente devido a violações das normas de segurança contra incêndios, e nunca mais reabriu.

Mais de 46 mil pessoas visitaram-no durante os últimos nove meses de funcionamento, segundo o Ministério da Cultura.

Os milhões de vítimas da perseguição política são relegados para um papel secundário nos livros de História.

