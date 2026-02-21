Tempestade de neve provoca cinco mortos na Áustria

Outras três pessoas morreram, de acordo com um novo balanço, após uma avalanche "gigantesca", segundo o centro de coordenação do Tirol.

Um esquiador alemão morreu e o seu filho de 16 anos ficou gravemente ferido numa avalanche.

Quatro esquiadores morreram na cidade montanhosa Tirol, a quase 500 quilómetro da capital, devido a avalanches provocadas pelas fortes quedas de neve dos últimos dias e um "homem de 53 anos foi esmagado" por uma máquina limpa-neve em Linz (norte), indicou a polícia austríaca.

Cinco pessoas morreram na sexta-feira na Áustria, das quais quatro em avalanches, atingidas por nevões que provocaram cortes de eletricidade e perturbações nos transportes , com encerramento de troços de autoestradas e interrupção temporária do tráfego no aeroporto de Viena.

Na sequência de uma máquina limpa-neves, uma condu(...)

As autoridades austríacas e o serviço de previsão de avalanches apelaram aos aficionados de desportos de inverno para renunciarem a saídas e descidas fora de pista.

Desde o início da temporada de inverno, já morreram 21 pessoas devido a avalanches neste país maioritariamente alpino, segundo um balanço atualizado.

"O perigo de avalanches continua a ser monitorizado em todas os maciços montanhosos nos próximos dias e será em grande parte classificado como elevado", escreveu a agência meteorológica nacional GeoSphere no seu site.

Cerca de 200 intervenções relacionadas com quedas de neve foram registadas na última semana no país alpino. Por exemplo, na quinta-feira caiu neve até aos 40 centímetros na Áustria.

Em Viena, o tráfego aéreo esteve na sexta-feira interrompido durante toda a manhã, tendo sido retomado ao meio do dia.

A via periférica exterior da capital (A21) esteve encerrada durante várias horas e "outros troços de autoestrada estiveram temporariamente inacessíveis devido a nevões, camiões imobilizados e visibilidade reduzida", explicou a associação de automobilistas ÖAMTC no seu site.

Cortes de eletricidade também foram registados em várias regiões do sul e do leste da Áustria, incluindo a Estíria, onde 30 mil agregados familiares estão afetados, segundo os operadores locais.

Cerca de 40 mil agregados familiares também foram atingidos na vizinha Eslovénia, que regista igualmente, segundo os meios de comunicação locais, grandes perturbações no nordeste.