Homem que tentou invadir residência de Trump morto a tiro pelos Serviços Secretos

22 fev, 2026 - 15:14 • Lara Castro com Reuters
Os Serviços Secretos dos Estados Unidos mataram a tiro um homem, com cerca de 20 anos, que tentou entrar na residência de Donald Trump, em Mar-a-Lago, na madrugada deste domingo, informaram as autoridades policiais.
De acordo com os Serviços Secretos, o suspeito foi avistado por volta da 1h30 no portão norte do resort, já no perímetro interno da propriedade. O presidente encontrava-se em Washington no momento do incidente.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Segundo o xerife de Palm Beach, Ric Bradshaw, dois agentes dos Serviços Secretos e um adjunto do gabinete do xerife confrontaram o homem, que transportava uma espingarda e um bidão de combustível.
As autoridades ordenaram-lhe que largasse os objetos. O suspeito deixou cair o bidão, mas levantou a espingarda “em posição de tiro”. Perante a ameaça, os agentes dispararam para “neutralizar a ameaça”, explicou Bradshaw numa conferência de imprensa realizada na manhã de domingo.
O homem foi declarado morto no local. Nenhum agente ficou ferido. Os elementos envolvidos utilizavam câmaras corporais.
As autoridades ainda não divulgaram a identidade do suspeito, nem esclareceram se a arma estava carregada ou quantos disparos foram efetuados. Também não foi avançado qualquer motivo para a tentativa de entrada na propriedade. O FBI assumiu a investigação e está a recolher provas no local.
O incidente ocorre num contexto de aumento da violência política nos Estados Unidos. Em 2024, Donald Trump enfrentou duas tentativas de assassinato, incluindo uma no seu campo de golfe, o Trump International Golf Club. O suspeito, identificado como Ryan Routh, foi posteriormente condenado a prisão perpétua, em fevereiro de 2026, por tentativa de homicídio.
Ryan Routh foi considerado culpado pela tentativa (...)
Ainda em julho de 2024, durante um comício em Butler, na Pensilvânia, um atirador abriu fogo contra Trump. O agressor, Thomas Matthew Crooks, de 20 anos, foi morto no local. Uma pessoa morreu e duas ficaram gravemente feridas; o então candidato foi atingido na orelha.