Homem que tentou invadir residência de Trump morto a tiro pelos Serviços Secretos

Os Serviços Secretos dos Estados Unidos mataram a tiro um homem, com cerca de 20 anos, que tentou entrar na residência de Donald Trump, em Mar-a-Lago, na madrugada deste domingo, informaram as autoridades policiais.

De acordo com os Serviços Secretos, o suspeito foi avistado por volta da 1h30 no portão norte do resort, já no perímetro interno da propriedade. O presidente encontrava-se em Washington no momento do incidente.

Segundo o xerife de Palm Beach, Ric Bradshaw, dois agentes dos Serviços Secretos e um adjunto do gabinete do xerife confrontaram o homem, que transportava uma espingarda e um bidão de combustível.

As autoridades ordenaram-lhe que largasse os objetos. O suspeito deixou cair o bidão, mas levantou a espingarda “em posição de tiro”. Perante a ameaça, os agentes dispararam para “neutralizar a ameaça”, explicou Bradshaw numa conferência de imprensa realizada na manhã de domingo.

O homem foi declarado morto no local. Nenhum agente ficou ferido. Os elementos envolvidos utilizavam câmaras corporais.

As autoridades ainda não divulgaram a identidade do suspeito, nem esclareceram se a arma estava carregada ou quantos disparos foram efetuados. Também não foi avançado qualquer motivo para a tentativa de entrada na propriedade. O FBI assumiu a investigação e está a recolher provas no local.

O incidente ocorre num contexto de aumento da violência política nos Estados Unidos. Em 2024, Donald Trump enfrentou duas tentativas de assassinato, incluindo uma no seu campo de golfe, o Trump International Golf Club. O suspeito, identificado como Ryan Routh, foi posteriormente condenado a prisão perpétua, em fevereiro de 2026, por tentativa de homicídio.