México. “El Mencho” morto em operação no estado de Jalisco

22 fev, 2026 - 20:25 • Redação

Forças de segurança mexicanas terão abatido “El Mencho” no estado de Jalisco. Nemesio Oseguera Cervantes era um dos narcotraficantes mais procurados do mundo.

Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conhecido como “El Mencho”, foi morto este domingo numa operação das forças de segurança mexicanas no estado ocidental de Jalisco.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

O líder, de 59 anos, chefiava o Cartel Jalisco Nova Geração, organização que se tornou nos últimos anos uma das mais poderosas e violentas do México. O grupo ganhou notoriedade interna pelas demonstrações de força armada e pelo recurso a armamento de tipo militar.

Embora menos conhecido internacionalmente do que o cartel de Sinaloa, associado a Joaquín “El Chapo” Guzmán, o cartel de Jalisco consolidou influência significativa em várias regiões do país e noutras zonas da América Latina.

As autoridades norte-americanas tinham oferecido uma recompensa de 15 milhões de dólares, cerca de 14 milhões de euros, pela captura de Oseguera Cervantes, acusado de traficar grandes quantidades de cocaína, fentanil e metanfetaminas para os Estados Unidos.

A notícia da morte provocou uma vaga imediata de distúrbios em diferentes estados. Meios de comunicação relataram a instalação de bloqueios rodoviários com recurso a veículos incendiados em Jalisco, Guanajuato, Nayarit, Michoacán e Tamaulipas.

Tópicos
