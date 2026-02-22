“Pensávamos que ia acabar depressa e não há luz ao fundo do túnel”: comunidade ucraniana em Portugal pede fim do conflito

Até hoje, 684 crianças já morreram neste conflito e cerca de três mil estão desaparecidas. Esta não é uma guerra apenas de homens , as crianças também tombam.

Olhia, há 25 anos em Portugal, encabeçou a marcha do Rossio à Praça do Município. Lembrou que muitas famílias estão hoje sem casa, "muitas crianças foram roubadas e muitas famílias enganadas", classificando a situação como “uma desgraça” .

Na concentração desta tarde foram ainda lembrados os mortos, os desaparecidos e aqueles que nunca deveriam ser envolvidos, as crianças.

“Continuam a morrer ucranianos no país, isto ainda não acabou”, disse Daria à Renascença , recordando também os pais que ficaram na Ucrânia.

Centenas de manifestantes voltaram a juntar-se este domingo no Rossio, para lembrar que a Ucrânia continua a ser um palco de guerra.

“Estamos cansados”, disse o líder da principal associação ucraniana no país, sublinhando, no entanto, que não querem ser esquecidos.

Valentina, da Associação Coração Bondoso, lembrou que vão fazer quatro anos desde o início da guerra na Ucrânia. “Pensávamos que ia acabar depressa e não há luz ao fundo do túnel”, disse Valentina.

Hoje continuam a pedir apoio, afirmando que toda a ajuda é bem-vinda. Foi uma das mensagens levadas à Câmara Municipal de Lisboa (CML), onde foram recebidos por Carlos Moedas.

O presidente da CML fez questão de agradecer ao povo ucraniano, "cujos filhos estão a morrer por nós", esta não é apenas uma invasão da Ucrânia, "é da Europa". Quatro anos depois do início do conflito "é evidente que a Rússia não quer acabar com esta guerra", acrescentou Carlos Moedas.

O autarca garante ainda que a cidade está com a Ucrânia, Lisboa já apoiou a reconstrução da cruz da catedral de Santa Sofia e vai continuar a ajudar o país.

Na concentração deste domingo, que juntou homens e mulheres de todas as idades, famílias, os manifestantes apelaram de novo ao fim da guerra e ao apoio da comunidade internacional. Não encontrámos na concentração ninguém que acredite no acordo de paz que está a ser negociado com a mediação dos Estados Unidos. “Falem com os ucranianos primeiro”, dizem os manifestantes.