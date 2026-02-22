Zelensky acusa Putin de já ter iniciado Terceira Guerra Mundial

Volodymyr Zelensky afirmou, em entrevista à "BBC" em Kiev, que a Rússia pretende alterar o modo de vida escolhido por outros povos e que só uma pressão militar e económica intensa poderá travar Moscovo.

O chefe de Estado recusou a exigência russa de cedência de territórios no leste e sul da Ucrânia como condição para um cessar-fogo, considerando que tal representaria abandono de populações e fragilização interna.

“Acredito que Putin já a começou [a Terceira Guerra Mundial]. A questão é quanto território conseguirá ocupar e como travá-lo... A Rússia quer impor ao mundo uma forma de vida diferente e mudar as vidas que as pessoas escolheram para si próprias.”, disse Volodymyr Zelensky.

Sobre a possibilidade de uma retirada satisfazer temporariamente Moscovo, alertou para o risco de nova ofensiva após um período de recuperação.

“Provavelmente isso satisfá-lo-ia durante algum tempo... ele precisa de uma pausa... mas, quando recuperar, os nossos parceiros europeus dizem que pode demorar três a cinco anos. Na minha opinião, pode recuperar em não mais do que dois anos. Para onde iria a seguir? Não sabemos, mas que ele quererá continuar [a guerra] é um facto.”, afirmou Volodymyr Zelensky.

O presidente defendeu que vitória significa preservar a independência e travar Moscovo, admitindo que a recuperação total das fronteiras de 1991 depende do tempo e dos recursos disponíveis.

“Acredito que travar Putin hoje e impedir que ocupe a Ucrânia é uma vitória para todo o mundo. Porque Putin não vai parar na Ucrânia.”, disse Volodymyr Zelensky.