Guerra na Ucrânia

António Costa visita Kiev para assinalar 4 anos de guerra

23 fev, 2026 - 11:41 • Daniela Espírito Santo

Presidente do Conselho Europeu vai reunir com Ursula von der Leyen e Volodymyr Zelensky e visitar infraestruturas energéticas atingidas por mísseis russos.

Na véspera da data em que se assinalam quatro anos de guerra na Ucrânia, o Presidente do Conselho Europeu, António Costa, anunciou que vai viajar até à Ucrânia.

Com António Costa vai também Ursula von der Leyen, Presidente da Comissão Europeia.

Num comunicado enviado às redações pelo seu gabinete, o Presidente do Conselho Europei adianta que a viagem vai servir para assinalar os quatro anos da invasão russa e vai contar ainda com uma visita às infraestruturas energéticas danificadas pelos ataques à capital ucraniana.

Os dois responsáveis europeus também vão aproveitar a viagem para reunir com Volodymyr Zelensky, numa altura em que a paz volta a estar em cima da mesa.

