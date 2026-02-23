BBC pede desculpa por não cortar insulto racial dito por ativista com Síndrome de Tourette nos BAFTA

A BBC pediu desculpa esta segunda-feira por não ter editado e censurado um insulto racial ocorrido durante a transmissão dos prémios British Academy of Film and Television Arts (BAFTA), uma das principais cerimónias de cinema britânico.

Enquanto os atores negros Michael B. Jordan e Delroy Lindo apresentavam um prémio, um convidado com síndrome de Tourette, John Davidson, gritou involuntariamente uma palavra depreciativa sobre a cor da pele dos dois convidados.

A linguagem ofensiva do ativista que inspirou um filme nomeado na cerimónia manteve-se numa emissão duas horas mais tarde, bem como na sua plataforma de streaming até à manhã desta segunda-feira.

Porém, o apelo a uma "Palestina Livre" por parte realizador Akinola Davies Jr. do filme "My Father's Shadow" durante o discurso de aceitação foi retirado da transmissão.



Por seu lado, Davidson afirmou esta segunda-feira num comunicado que se sente "profundamente mortificado" por alguém poder considerar que os seus "tiques involuntários são intencionais" ou que "têm algum significado".



A síndrome de Tourette é uma condição involuntária que leva as pessoas a fazer sons ou movimentos súbitos e repetitivos, conhecidos como tiques, que por vezes podem incluir palavrões.

A emissora pública lamentou, por isso, que alguns espetadores tivessem ouvido este domingo uma "linguagem forte e ofensiva" durante a gala.

“Isto resultou de tiques verbais involuntários associados à síndrome de Tourette e, como foi explicado durante a cerimónia, não foi intencional. Pedimos desculpa por não termos editado este conteúdo antes da transmissão e este será agora removido da versão disponível no BBC iPlayer", lê-se em comunicado.



Já a academia inglesa agradeceu a compreensão: “Queremos reconhecer o dano causado, esclarecer o que aconteceu e pedir desculpa a todos.”

A BAFTA afirmou ainda ter tomado medidas para informar o público sobre os tiques e a possibilidade de se ouvir linguagem forte durante a cerimónia.

