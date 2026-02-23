Calor extremo aumentou cerca de 10 vezes na Europa entre 2010 e 2024

Segundo Kirchengast, o principal autor do estudo, aquele "enorme aumento" na métrica dos extremos totais vai muito além da sua variabilidade natural e "mostra a influência das alterações climáticas provocadas pelo homem com uma clareza" que nem ele, enquanto investigador climático, "tinha visto antes".

Os cálculos feitos pelos cientistas basearam-se em conjuntos de dados de temperaturas máximas diárias entre 1961 e 2024.

Este calor deve-se ao "aumento tanto na frequência como na duração dos eventos, bem como na magnitude dos limites ultrapassados e na sua extensão espacial", explicou Kirchengast num comunicado da universidade sobre o estudo publicado na revista Weather and Climate Extremes, citado pela agência noticiosa espanhola EFE.

Uma equipa liderada por Gottfried Kirchengast, do Centro Wegener para o Clima e Alterações Globais, da Universidade de Graz, na Áustria, desenvolveu um novo método para calcular os riscos de fenómenos climáticos extremos , que permitiu obter aqueles valores do aumento devido às alterações climáticas causadas por atividades humanas.

O calor extremo aumentou cerca de 10 vezes na maioria das regiões da Europa central e do sul entre 2010 e 2024, em comparação com o período 1961/1990, indica um estudo divulgado esta segunda-feira.

O limiar para considerar uma temperatura como extrema foi definido como a temperatura em cada local que foi excedida em apenas 1% dos valores diários entre 1961 e 1990, ultrapassando os 35 graus Celsius (ºC) no sul de Espanha, os cerca de 30°C na Áustria e à volta dos 25ºC na Finlândia.

O novo método pode calcular todas as métricas de risco relevantes para fenómenos como ondas de calor, inundações e secas em qualquer região do mundo, fornecendo ainda uma base "para quantificar melhor os danos nas pessoas, nos ecossistemas e nas infraestruturas".

Muitas áreas são afetadas pelos impactos e danos dos fenómenos climáticos extremos, como a saúde, construção, agricultura, silvicultura ou o setor energético.

O estudo nota também que as temperaturas acima dos 30 graus centígrados causam "stress" térmico e prejudicam a saúde de muitas pessoas.

A capacidade de calcular a gravidade destes riscos é crucial, por exemplo, para as avaliações de impacto climático e as correspondentes medidas de adaptação, refere o comunicado.

O novo método pode ainda ser útil para sustentar a atribuição da responsabilidade pelos crescentes danos e dos riscos climáticos "a atores que geram grandes emissões [de gases com efeito de estufa], como Estados ou empresas", questão importante, por exemplo, em ações judiciais relacionadas com o clima.